Channing Tatum saca su lado más personal con ‘Josephine’: «Con mi hija no os metáis»

3 minutos

Berlín, 20 feb (EFE).- El actor estadounidense Channing Tatum sacó este viernes su lado más personal en la presentación de ‘Josephine’, de la brasileño-estadounidense Beth de Araújo, con la que la Berlinale cierra la última jornada de competición, al advertir que su hija tiene su total apoyo para defenderse físicamente si alguien le hace algo que ella no quiere.

«La conversación que tuve con ‘Josephine’ debajo del puente es una conversación que he tenido con mi hija: Nunca tendrás problemas conmigo si te proteges a ti misma. Si alguien está haciendo algo que tú le pides que no haga y no te escucha, tienes todo el derecho a protegerte y yo te apoyaré siempre. Y con mi hija no os metáis, porque me escuchó», advirtió en una rueda de prensa.

El actor explicó que cuando su hija iba a preescolar recibió una llamada del colegio porque se había peleado con un niño. La directora del centro le explicó en privado -porque en la escuela naturalmente las peleas no están permitidas- que estaba orgullosa de la niña, porque había salido en defensa de una amiga.

«La llevé a tomar helado justo después», añadió.

En el filme de De Araújo, Josephine (la debutante Mason Reeves), de ocho años, presencia una violación en un parque al que había ido con su padre a primera hora de la mañana para jugar al fútbol.

Damien, el padre, interpretado por Tatum, elude las preguntas de su hija e intenta lidiar con lo ocurrido apuntándola a un curso de defensa personal, al no ser capaz de abordar el estado emocional de la niña.

Josephine muestra un comportamiento cada vez más agresivo en la escuela y entre los padres se genera un conflicto también a la hora de afrontar la situación.

De Araújo explicó que el filme está basado en un suceso, en un recuerdo personal de cuando tenía ocho años y ella y su padre lograron interrumpir una agresión sexual en el Golden Gate Park de San Francisco.

«Sólo quería tomar la hipervigilancia que me quedó después de ese día y explorarla a través de los ojos de una niña de ocho años todo el tiempo, explorar tanto la hipervigilancia irracional como el miedo razonable que tenemos al caminar por el mundo. Así nació ‘Josephine'», reveló.

A diferencia de la protagonista del filme, De Araújo no tuvo que testificar personalmente -lo hizo su padre-, pero le causó tal conmoción averiguar durante su investigación que niños mayores de cinco años ya pueden declarar en este tipo de incidentes que se sintió «muy comprometida con representar la justicia y el sistema legal tal y como son».

Philip Ettinger, que interpreta al violador, afirma que sintió «la obligación de intentar formar parte del propósito» de lo que se estaba tratando de reflejar en el filme.

Dijo haberse sentido muy conmovido cuando recibió el guión por cómo la cineasta aborda la respuesta de una niña a este trauma de una forma que nunca había leído antes y con la que dijo haberse identificado mucho, de manera que, en cierta medida, sintió «la necesidad» de hacer ese papel.

Tatum, por su parte, señaló que cuando leyó el guión simplemente quería formar parte de «algo honesto, bonito e importante».

‘Josephine’, que cuenta además en su reparto con Gemma Chan como la madre de Josephine y Syra McCarthy como víctima de la agresión sexual, forma parte de los 22 títulos a competición que aspiran a llevarse el Oso de Oro en la gala de este sábado. EFE

