Chapo pide más inversión portuguesa y el refuerzo de la cooperación lusa con Mozambique

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Lisboa, 16 jul (EFE).- El presidente de Mozambique, Daniel Chapo, defendió durante su visita oficial a Portugal una cooperación económica orientada a resultados e invitó a las empresas portuguesas a participar en los grandes proyectos previstos en su país.

Chapo cerrará este jueves el programa público de su visita con una cena oficial ofrecida por su homólogo portugués, António José Seguro, a las 20.00 hora local (19.00 GMT) en el Palacio de la Ciudadela de Cascais.

El mandatario mozambiqueño, recibido el miércoles por Seguro en el Palacio de Belém, sostuvo que las “excelentes” relaciones políticas entre ambos países deben traducirse en una asociación económica y comercial más profunda.

“Tenemos que centrarnos en una cooperación económica y comercial orientada a resultados y transformar las relaciones comerciales en asociaciones estratégicas”, afirmó durante el EurAfrican Forum, celebrado en Carcavelos, a las afueras de Lisboa.

Chapo señaló que más de 1.100 empresas portuguesas mantienen actividad comercial con Mozambique y destacó la línea de crédito de 500 millones de euros acordada entre los dos países para apoyar proyectos empresariales.

También cifró en unos 50.000 millones de dólares la inversión que podrían movilizar durante los próximos cinco o diez años los proyectos de gas de la cuenca del Rovuma, entre ellos Coral Sul y Coral Norte y los promovidos por TotalEnergies y ExxonMobil.

“Este es el momento adecuado para invertir”, afirmó Chapo, quien pidió a las compañías portuguesas que se posicionen durante las fases de preparación e implantación de los proyectos.

Sobre la insurgencia yihadista en la provincia de Cabo Delgado – a 2.600 kilómetros al noreste de Maputo-, agradeció el respaldo portugués y aseguró que la situación actual es “relativamente mejor”, aunque admitió que continúan produciéndose ataques esporádicos.

Chapo también pidió ampliar la cooperación en enseñanza superior, investigación, tecnología e inteligencia artificial y agradeció la ayuda de Portugal frente a las inundaciones y los ciclones que afectaron recientemente a Mozambique.

Coincidiendo con la visita, Seguro promulgó el acuerdo bilateral de cooperación turística firmado durante la cumbre entre Portugal y Mozambique celebrada en Oporto en diciembre de 2025. EFE

mf/ajs