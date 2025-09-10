Charlie Kirk fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado crítico
Los Ángeles (EE.UU.), 10 sep (EFE).- El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado crítico, tras recibir este miércoles un disparo en el cuello durante un evento universitario en el estado de Utah, según medios.
Kirk está recibiendo atención médica en el Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, donde tuvo lugar el ataque frente a unos dos mil asistentes. EFE
mvg/er/jrg
(Foto) (Video)