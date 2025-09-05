Charly García a Messi, tras su primera despedida en Argentina: «Chau, Dios te bendiga»

Buenos Aires, 5 sep (EFE).- Tras el triunfo de Argentina por 3-0 ante Venezuela en el último partido oficial de Lionel Messi en su país, el ídolo nacional del rock, Charly García, se fotografió con el capitán de la ‘Albiceleste’ y, al despedirlo, le dijo: «Dios te bendiga».

García fue una de las numerosas estrellas que asistieron este jueves al estadio Monumental de Buenos Aires, cancha donde juega sus encuentros el club River Plate, para ver a Messi disputar su último partido oficial como local, correspondiente a las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, contra Venezuela.

Tras disfrutar desde un palco del espectáculo, que resultó en 3-0 para Argentina con un doblete de ‘La Pulga’, el músico protagonizó un especial momento junto al capitán y otros jugadores, como Rodrigo de Paul.

El encuentro quedó inmortalizado en una fotografía que García compartió en sus redes sociales, acompañada de un mensaje: «Gracias Leo Messi».

Tal fue la emoción de García que esperó al futbolista a la salida del estadio para saludarlo por última vez y le dijo: «Chau, Dios te bendiga».

Messi, quien abandonó el estadio conduciendo un vehículo, con su pareja Antonela Roccuzzo en el asiento del acompañante, no dudó en bajar la ventanilla para tomarle la mano al músico y despedirlo con una emotiva sonrisa.

«Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente», había señalado Messi tras la contundente victoria ante la ‘Vinotinto’ por la penúltima fecha de las eliminatorias mundialistas.

El futbolista de 38 años destacó el cariño que recibió de la afición, y mencionó que, a pesar de haber sido cuestionado por muchos años, se queda «con todo lo bueno» y con los logros obtenidos.

García, autor de canciones históricas como ‘Demoliendo hoteles’, ‘Rezo por vos’ y ‘Nos siguen pegando abajo’, cuenta con decenas de álbumes de estudio a sus espaldas, entre ellos piezas fundamentales del rock latinoamericano como ‘Clics modernos’ (1983) y ‘Say No More’ (1996).

El mes pasado, el músico argentino fue reconocido con un título doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución que destacó que «Charly García fue una pieza clave del movimiento rockero argentino, latinoamericano e hispano». EFE

