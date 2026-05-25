The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Charlyn Corral lidera lista de selección de México para amistosos ante Australia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Toluca (México), 25 may (EFE).- La veterana Charlyn Corral, delantera del Pachuca, encabezó este lunes la lista de 24 jugadoras con la que la selección mexicana de fútbol femenino se medirá a Australia en un par de juegos amistosos el próximo mes de junio.

El equipo del seleccionador español Pedro López jugará ante Australia el 6 de junio en el Newcastle McDonald Jones Stadium, conjunto al que volverá a enfrentar el día 9 en el Sidney CommBank Stadium como parte de su preparación para los cuartos de final del campeonato de la Concacaf W.

En dicha fase, México se medirá a la selección de Haití el 28 de noviembre en busca de obtener su boleto a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Bajo el mando de Pedro López, la selección mexicana ha recuperado un alto nivel competitivo lo que le ha permitido estar a las puertas de los torneos más importantes a nivel mundial.

Actualmente México se ubica en el lugar 27 del ránking de selecciones de la FIFA; Australia, su rival, se encuentra en el escalón decimoquinto de ese listado.

– Lista de la selección mexicana de fútbol femenino para los juegos amistosos ante Australia:

Guardametas: Esthefanny Barreras (Pachuca), Blanca Félix (Guadalajara), Itzel Velasco (América).

Defensas: Kimberly Rodríguez (América), Aaliyah Farmer (Chicago Stars-USA), Nicolette Hernández (Boston Legacy-USA), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Kenti Robles (Pachuca), Reyna Reyes (Portland Thorns-USA), Karol Bernal (Monterrey), Greta Espinoza (Tigres UANL).

Centrocampistas: Rebeca Bernal (Washington Spirit-USA), Nancy Antonio (América), Karla Nieto (Pachuca), Fátima Servin (Monterrey), Alice Soto (Monterrey), Alexia Delgado (Tigres UANL).

Delanteras: Montserrat Saldívar (América), Jasmine Casarez (Guadalajara), Charlyn Corral (Pachuca), Diana Ordoñez (Tigres UANL), Kiana Palacios (Utah Royals-USA), María Sánchez (Tigres UANL), Nina Nicosia (Pachuca). EFE

as/gb/laa

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR