ChatGPT se convierte en la aplicación más rápida en conseguir 1.000 millones de usuarios

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Nueva York, 3 jun (EFE).- ChatGPT, el asistente de inteligencia artificial (IA) de OpenAI, se ha convertido en la aplicación más rápida en conseguir 1.000 millones de usuarios mensuales activos, un hito que ha logrado en apenas tres años desde su lanzamiento, según indicó la firma de inteligencia de mercado SensorTower.

Un portavoz de SensorTower indicó a EFE este miércoles que ChatGPT logró 1.000 millones de usuarios mensuales activos (UMA) en mayo de 2026, más velozmente que otras ‘apps’ que habían alcanzado esa cota antes, como Google Maps, Google Chrome, Messenger, TikTok, Youtube e Instagram, a las que les llevó entre 5 y 8 años.

En un informe, la firma indica que, en el segundo trimestre del año, ChatGPT superaba en UMA a otras rivales del sector de la IA como Gemini (472 millones de usuarios), Doubao (106), Dola (78) DeepSeek (68), Meta AI (61), Claude (56), Grok (50), Perplexity (44) y Copilot (31).

No obstante, Meta AI es la que está experimentando el mayor crecimiento en UMA respecto al mismo trimestre del año anterior, del 973 %, coincidiendo con el lanzamiento de esa ‘app’ por parte de Meta en mayo de 2025 y con la reciente presentación de su modelo de IA avanzado Muse Spark.

Mark Zuckerberg, máximo ejecutivo de Meta, anunció en mayo de 2025, poco después de lanzar la ‘app’ de Meta AI, que las tecnologías de IA de la empresa reunían 1.000 millones de UMA, si bien se refirió a su uso conjunto en su grupo de redes sociales, Whatsapp, Instagram y Facebook.

Por detrás de Meta IA en crecimiento interanual está Claude, de Anthropic (640 %), que amenaza con adelantar a ChatGPT, dado que los usuarios parecen pasar mucho más tiempo en esa primera ‘app’ después de instalarla, y además es prometedora «dadas sus capacidades y su imagen de marca», indica SensorTower.

En comparación, los UMA de ChatGPT tienen un crecimiento interanual del 62 % en el trimestre.

Los últimos datos ofrecidos por la propia OpenAI corresponden a finales de febrero y a otra métrica, la de usuarios semanales activos, que ascendían ya a 900 millones. EFE

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