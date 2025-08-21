Chaves expondrá su postura frente a acusación de manejo irregular de fondos en Costa Rica

3 minutos

San José, 21 ago (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, comparecerá el viernes ante una comisión de la Asamblea Legislativa para exponer sus argumentos acerca de una acusación penal por manejo irregular de fondos, por la cual los diputados deberán decidir si le levantan el fuero.

La comisión legislativa que tramita el levantamiento del fuero de Chaves, integrada por tres legisladores, citó al mandatario para que se refiera al caso y exponga su posición, una semana después de que compareciera el fiscal general, Carlo Díaz.

La Comisión deberá rendir en los siguientes días un informe al Plenario legislativo que será sometido a votación en una fecha por anunciar.

La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión en la contratación, aparentemente a la medida, para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación para la Presidencia con 405.000 dólares donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según la acusación, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación, luego de sostener reuniones en la Casa Presidencial.

La tesis de la Fiscalía además involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de Despacho del presidente Chaves; y a Federico Cruz, quien fue asesor de campaña electoral y personal del mandatario.

El ministro Rodríguez también comparecerá en la comisión, por aparte, el viernes.

El presidente Chaves ha dicho en reiteradas ocasiones que la acusación es «ridícula» y «absurda», y que se trata de «un circo», «una persecución política», un «intento de golpe de Estado judicial» y una maniobra para generar una «crisis política».

«Yo podría esconderme y mandar a mi abogado a la Asamblea Legislativa este viernes, ese es un derecho al que me puedo acoger. Pero voy para allá a las 8 de la mañana, voy para allá y demostraré el absurdo de Carlo Díaz y su Fiscalía y de los 16 magistrados que en un acto de corrupción intelectual, moral y jurídica enviaron esto a la Asamblea Legislativa», declaró Chaves esta semana.

La acusación fue presentada en abril pasado por el fiscal general ante la Corte Suprema de Justicia e incluía el pedido de levantamiento del fuero tanto para el presidente Chaves como para el ministro Rodríguez.

La Corte Suprema de Justicia anunció el pasado 1 de julio su decisión de trasladar el expediente al Congreso para que decida si levanta el fuero o no, ante lo cual el Legislativo conformó una comisión para tramitar el asunto.

La comisión legislativa quedó integrada el pasado 30 de julio y tendrá 20 días hábiles, prorrogables por otros 20, para rendir un informe al Plenario legislativo, que finalmente será el que decida en votación si el fuero es levantado.

Para que el fuero se levante es necesaria su aprobación con dos terceras partes del Plenario, es decir 38 votos de los 57 diputados que integran el Poder Legislativo.

Si esto ocurre, la Fiscalía General podrá continuar la investigación e indagar al acusado.

Chaves terminará su mandato de 4 años el próximo 8 de mayo, sin posibilidad de reelección, ya que en Costa Rica solo se permite para periodos no consecutivos. EFE

