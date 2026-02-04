Chaves no descarta ser ministro en el Gobierno de Laura Fernández en Costa Rica

San José, 04 feb (EFE).- El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, informó este miércoles que no descarta ser ministro en el Gobierno de la presidenta electa, Laura Fernández, porque tiene un «compromiso con la patria».

Chaves afirmó durante la conferencia de prensa semanal que «no ve ningún problema», en caso de que Fernández le proponga ser ministro de la Presidencia, pero que tendrán que «discutir los parámetros específicos de qué significaría y términos de referencia».

«He recibido ofertas muy atractivas del extranjero (…) pero tengo compromiso en la patria, con mi pueblo y mi sentido de vida me hicieron rechazar todas esas ofertas jugosas, muy jugosas, y por lo tanto, me quedo en Costa Rica, ojalá hasta el día de que me muera y trataré de servir en la mejor manera que pueda. Veremos, ya le tocará a ella hacer el anuncio», expresó Chaves.

Chaves nombró precisamente este miércoles a Fernández como ministra de la Presidencia, para agilizar una transición «sin atrasos ni impedimentos» en el marco del día del traspaso de poderes, el próximo 8 de mayo.

«Comunico que el día de hoy he nombrado a doña Laura como ministra de la Presidencia, qué mejor muestra de que estamos comprometidos en trabajar juntos a una transición, sin baches, sin costuras y sin huecos, una transición efectiva. Como ministra va a ser la coordinadora del gabinete que va a poder revisar conmigo los programas que están en ejecución», afirmó Chaves.

Fernández fue ministra de Planificación y de la Presidencia del actual Gobierno de Chaves, hasta que dejó su cargo para iniciar la campaña por la silla presidencial. La presidenta electa se proclamó «heredera» de Chaves y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.

Con el 96,87 % de las mesas escrutadas, la oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, ganó el pasado domingo la Presidencia en primera ronda con el 48,3 % de los votos, seguida por Álvaro Ramos del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), quien obtuvo el 33,44 %, según el último corte de resultados publicado por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Fernández, casada y madre de una niña, prometió continuar proyectos del Gobierno de Chaves como la construcción de una mega cárcel inspirada en el modelo salvadoreño, así como la iniciativa Ciudad Gobierno, un complejo de edificios para instituciones públicas; una marina en el Caribe, algunas carreteras estratégicas y la ampliación de puertos y aeropuertos. EFE

