Chaves nombra a Fernández ministra de presidencia para agilizar transición en Costa Rica
San José, 4 feb (EFE).- El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles el nombramiento de la presidenta electa, Laura Fernández, como ministra de la Presidencia para agilizar una transición «sin baches» para la próxima administración.
«Comunico que el día de hoy he nombrado a doña Laura como ministra de la Presidencia, que mejor muestra de que estamos comprometidos en trabajar juntos a una transición, sin baches, sin costuras y sin huecos, una transición efectiva. Como ministra va a ser la coordinadora del gabinete que va a poder revisar conmigo los programas que están en ejecución», afirmó Chaves durante una conferencia de prensa semanal. EFE
