The Swiss voice in the world since 1935

Chavismo ‘revive’ figuras históricas para llamar a alistamiento contra «agresión» de EEUU

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Caracas, 30 ago (EFE).- El chavismo ha recurrido a la imagen de figuras históricas de Venezuela de diversas áreas, como el Libertador Simón Bolívar y el beato y próximo santo José Gregorio Hernández, para promover el alistamiento de milicianos, cuya segunda etapa finaliza este sábado, en respuesta a las que denuncia como «amenazas» de Estados Unidos.

Autoridades venezolanas, como el presidente Nicolás Maduro, han difundido por canales oficiales y redes sociales vídeos creados con inteligencia artificial que muestran a emblemáticos líderes independentistas, políticos, artistas y médicos, entre otros, dando cortos mensajes que cierran con un «yo me alisto».

«Dios me llama a defender mi patria con amor y coraje», dice la imagen del médico laico José Gregorio Hernández, que será canonizado el próximo 19 de octubre, en un vídeo mostrado por el jefe de Estado, quien celebró esta «creación genial» con IA para la campaña denominada ‘Yo me alisto’.

El beato formó parte de una serie de vídeos reproducidos por el mandatario que incluía también al escritor Aquiles Nazoa, al cantautor Alí Primera, al novelista y expresidente Rómulo Gallegos, al médico y científico Humberto Fernández-Morán, al exministro de Educación Luis Beltrán Prieto Figueroa y a las heroínas independentistas Ana María Campos y Josefa Camejo.

El material también mostraba a la ecuatoriana Manuela Sáenz, una de las mujeres latinoamericanas más destacadas en el proceso de Independencia colonial.

Por su parte, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, compartió en su canal de Telegram vídeos con la pianista Teresa Carreño, el dramaturgo César Rengifo, la deidad María Lionza, el prócer de la independencia José Félix Ribas, el pintor Armando Reverón y el poeta Juan Beroes.

El proceso de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), el «componente especial» de la Fuerza Armada, comenzó el pasado fin de semana y se retomó este viernes, ante la señalada por Caracas como «agresión» de EE.UU., a cuyo Gobierno acusa de desplegar «buques de guerra» en el mar Caribe como parte de sus «acciones hostiles».

El viernes, simpatizantes del chavismo se movilizaron para participar en la jornada de alistamiento y reiterar su respaldo a Maduro, en rechazo a la recompensa que EE.UU. recientemente duplicó a 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del chavista, a quien Washington acusa de «violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos».

Venezuela también lleva a cabo, según las autoridades, un despliegue de buques de «mayor porte» en sus aguas territoriales en el Caribe para combatir el tráfico de sustancias, así como de 15.000 efectivos en Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, para asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.

El martes, el Gobierno, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó de que EE.UU. planea enviar «un crucero lanzamisiles» y «un submarino nuclear de ataque rápido» a las costas venezolanas la próxima semana.

Ante esto, Maduro pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, interceder para que el Gobierno de EE.UU. cese sus «acciones hostiles».EFE

csm/lb/amg

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
58 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR