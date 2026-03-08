Chavismo pide votar en primera elección de proyectos con Delcy Rodríguez como presidenta

3 minutos

Caracas, 8 mar (EFE).- El chavismo pidió este domingo votar masivamente en las primeras elecciones para escoger proyectos comunitarios bajo el mandato de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, quien ocupa el cargo después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación en Caracas

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Comunas, Ángel Prado, subrayó el liderazgo de los venezolanos al participar en la votación de estos proyectos, que incluyen la reparación de ascensores, impermeabilización de techos y la dotación de tanques de agua, un servicio que falla en el país y no es continuo.

«Mientras hay gobiernos que oprimen a sus pueblos, Venezuela más bien está gestando un modelo yo diría para la humanidad», afirmó el ministro.

En estas votaciones, hay 36.416 proyectos postulados, distribuidos entre 5.336 circuitos comunales del territorio. Prado detalló que el «67 % están enmarcados en la transformación de los servicios públicos».

«Nuestra gente ha priorizado proyectos vinculados al tema del agua, al tema de la recuperación de infraestructura de salud, educación, al tema de la vialidad, de la electrificación», apuntó.

En este contexto, aseguró que Venezuela «se levanta ante las dificultades», a pesar del «bombardeo, de la humillación» de Estados Unidos, que atacó Caracas y estados aledaños y capturó a Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Desde un centro de votación al oeste de Caracas, Jesús Iriarte aseguró a EFE que ha habido mejorías que se traducen en «calles asfaltadas, fachadas (de edificios y casas) recuperadas», luego de que se celebraran votaciones de proyectos comunitarios el año pasado.

En el mismo lugar, Jesica Fernández consideró el día de hoy como «una victoria popular», ya que el Gobierno otorgará recursos para que sean administrados por las propias comunidades, lo que a su juicio permite que lleguen a los «sectores más vulnerables».

El viernes, Delcy Rodríguez invitó a los venezolanos a votar por los proyectos que, según dijo entonces, se volvieron una necesidad «producto del bloqueo criminal» contra Venezuela, en referencia a las sanciones.

Cada proyecto de consulta tiene un valor de «cerca de 10.000 dólares» al tipo de cambio oficial en bolívares, la moneda local, según indicó el viernes el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, en el programa A Pulso, transmitido por VTV, aunque no dio más detalles al respecto.

El Consejo Nacional Electoral activó una plataforma digital para que los votantes puedan ubicar su centro de votación. Hay 11.476 mesas habilitadas en 10.210 centros electorales, informó en febrero el ministro de Comunas citando fuentes de la institución.

La Fuerza Armada desplegó desde el viernes a sus efectivos como parte del tradicional Plan República, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden público y la custodia de los materiales electorales.

El 2025, se realizaron cuatro consultas populares para escoger proyectos comunitarios en Venezuela: la primera el 2 de febrero, la segunda el 27 de abril, la tercera el 27 de julio y la cuarta el 23 de noviembre, todas impulsadas por Maduro. EFE

