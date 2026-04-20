Chavismo protesta contra racismo a Delcy Rodríguez y llevará denuncia a Embajada de España

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Caracas, 20 abr (EFE).- Cientos de mujeres chavistas protestaron este lunes en Caracas contra los comentarios racistas hacia la mandataria venezolana encargada, Delcy Rodríguez, luego de que en un acto opositor en Madrid se refirieran a ella como «la mona», e informaron de que recogen firmas para denunciar este hecho ante la Embajada de España en Venezuela.

«El sábado en una plaza de España, se ejecutó uno de los actos más vergonzosos y tristes, un acto misógino, un acto que degrada la condición humana de una mujer», dijo a EFE Indira Urbaneja, integrante del Programa para la Convivencia y la Paz, durante una concentración celebrada en una plaza en el este de Caracas.

Urbaneja informó de que ya han recogido 20.000 firmas en contra de esta hecho y extenderán este proceso por dos semanas más para llevar una denuncia formal ante la embajada de España, al considerar que el Gobierno del país europeo debe tomar acciones para que este tipo de situaciones no se repitan.

El sábado, un grupo de personas se refirió a Rodríguez como «la mona» en un acto en Madrid, mientras esperaban la aparición de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, quien rechazó el comentario.

En el acto celebrado en la Puerta del Sol en la capital española, «fuera la mona» fue uno de los gritos que se escucharon durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, quien repitió la frase con el micrófono.

Urbaneja sostuvo que el Ejecutivo español debe tomar acciones contra Baute, quien se disculpó este lunes en un video publicado en redes sociales

Por su parte, Odalis Monzón, del Movimiento de Amas y Amos de Casa de Venezuela, dijo a EFE que cada unquien puede tener una manera de pensar, «pero siempre en el marco del respeto».

Tras el acto celebrado el pasado sábado, María Corina Machado expresó en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores mientras esperaban su aparición.

«Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza-. Y eso es lo que ha hecho el régimen (del depuesto presidente Nicolás Maduro) en Venezuela, dividirnos por esos motivos», agregó Machado. EFE

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