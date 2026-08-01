Chavismo y oposición acuerdan discutir «derechos y garantías políticas» la próxima semana

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Caracas, 1 ago (EFE).- El chavismo y un grupo opositor venezolano acordaron este sábado discutir «derechos y garantías políticas» la próxima semana, cuando tienen previsto celebrar una primera reunión presencial en Caracas, según la delegación oficialista, como parte del diálogo impulsado por Estados Unidos de cara a unas eventuales elecciones.

En un comunicado, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, informó de una conversación telefónica con la líder del equipo opositor, Dinorah Figuera, durante la que acordaron también conversar sobre la atención a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio y sobre el «fortalecimiento de la democracia», sin dar detalles sobre estos primeros temas de la agenda.

El también presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, no precisó el día del primer encuentro en la capital venezolana ni el lugar.

Explicó que se trata de un «proceso de diálogo político inclusivo y efectivo en beneficio del país» suramericano.

«En esa conversación compartimos la composición de las delegaciones de trabajo y acordamos primera reunión presencial en Caracas la próxima semana. Hemos también establecido una agenda de trabajo con metas claras y verificables», señaló.

Además, anunció que la delegación del Gobierno venezolano en estas conversaciones estará conformada también por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuan; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

El chavismo señaló recientemente como objetivos el «fortalecimiento» de la democracia, enfrentar las consecuencias del devastador doble terremoto y lograr el fin de las sanciones.

Por su parte, el grupo opositor afirma que se trata de un plan para «promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional».

Figuera, quien viajó a Venezuela el pasado junio tras atender una invitación del Departamento de Estado de EE.UU. luego de ocho años en el exilio, aseveró esta semana que este proceso «debe desarrollarse de buena fe, con transparencia, objetivos claros y un compromiso genuino para alcanzar acuerdos concretos que conduzcan a la recuperación de la democracia mediante elecciones libres y justas».

«Desde la AN 2015, lo afrontamos con seriedad y determinación, convencidos de que será juzgado no por su retórica, sino por los resultados que logre para el pueblo venezolano», escribió en X la exdiputada, cabeza de otros exlegisladores que defienden la vigencia de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 y que estuvo controlada por la oposición. EFE

csm/rrt