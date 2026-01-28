Chavistas marchan en Caracas en homenaje a José Martí y por la libertad de Nicolás Maduro

Caracas, 27 ene (EFE).- Decenas de simpatizantes del chavismo marcharon en el anochecer de este martes por el centro histórico de Caracas en homenaje al prócer cubano José Martí, de cuyo nacimiento se cumplen 173 años este 28 de enero, y para exigir de nuevo a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Tras unas palabras en la plaza Bolívar de Caracas, los asistentes recorrieron varias calles con las luces de sus celulares encendidas y artefactos que parecían pequeñas antorchas hasta la Casa de Nuestra América José Martí, lugar donde el político y también poeta dio clases y que fue declarado monumento histórico nacional en 2003, bajo el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

En la movilización había banderas de Cuba y Venezuela, así como imágenes de Maduro y Flores y un retrato de Martí.

En el sitio se encontraba Carlos Sánchez, sargento primero de la Milicia, quien describió a Martí como un «apóstol» de América y «un baluarte de la historia latinoamericana y caribeña, conocedor muy consciente y profundo del ideario bolivariano».

El miliciano recordó el legado del prócer cubano en momentos en que, dijo, la región enfrenta las «agresiones del imperio más voraz, más inhumano y más cruel de la historia de la humanidad, que es el imperio norteamericano», en referencia a Estados Unidos.

«Vivimos las acechanzas de ese imperio inmoral, criminal, genocida, con características perversas en la persona que hoy lo gobierna», expresó.

En la plaza Bolívar, la diputada chavista Blanca Eekhout hizo un llamado a consolidar «el sueño de la patria grande», y previó que Venezuela y Cuba «estarán a la vanguardia de esa unidad de los pueblos» y de «ese único mecanismo» para enfrentar al que llamó «imperialismo decadente».

«(Simón) Bolívar y Martí siguen batallando por esta humanidad, siguen más vivos que nunca y su llamarada no se apagará, nos iluminan e iluminan el camino», dijo.

Eekhout señaló que Maduro -quien permanece detenido en Estados Unidos-, desde «las entrañas del monstruo, hoy está dando una lección de dignidad», y que él y Flores se han convertido «en una de las banderas de la causa humana».

«Aquí estamos nosotros, hoy más convencidos y convencidas de que volverán, regresarán, será la victoria de la patria frente a la barbarie imperialista», agregó.

El chavismo ha organizado prácticamente a diario actividades, en su mayoría marchas, para exigir la liberación de Maduro y Flores, lo que se prevé que continúe en febrero, a propósito también de fechas recordadas todos los años por el partido gobernante venezolano, como el día 4, cuando conmemoran el fallido golpe de Estado de 1992 que encabezó Chávez, entonces teniente coronel.

La pareja presidencial fue capturada por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas, y el chavismo denuncia que se trata de un «secuestro».EFE

