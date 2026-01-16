Chavistas marchan por «rescate» de Maduro y dicen a Trump: «No te saldrás con las tuyas»

Caracas, 16 ene (EFE).- Cientos de chavistas marcharon este viernes en Caracas para pedir el «rescate» del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, y señalaron al mandatario estadounidense, Donald Trump, que «no te saldrás con las tuyas».

La diputada suplente en el Parlamento venezolano, María Carrillo, le aseguró a EFE durante la manifestación que seguirán defendiendo la llamada revolución bolivariana y le envió un mensaje a Trump: «No te saldrás con las tuyas. Tenemos un pueblo noble, un pueblo con principio, con ideología revolucionaria».

La política de 42 años también aprovechó para enviar un mensaje a Maduro: «Cuente, señor presidente, que las calles de Caracas estarán siempre llenas de gente, el pueblo movilizado hasta que usted regrese a nuestro país».

En la marcha, convocada esta vez por el sector campesino, los chavistas volvieron a portar pancartas con mensajes de ‘liberen a nuestro Presidente’ y ‘devuelvan a Nicolás y a Cilia’.

Los manifestantes, vestidos, la mayoría de verde -el color representativo de los campesinos-, llegarán hasta las cercanías de la vicepresidencia de Venezuela, en el centro de Caracas.

El chavismo ha marchado a diario para exigir la libertad de Maduro, luego de su captura el pasado 3 de enero en un ataque que dejó al menos 100 muertos, según las autoridades, que este mismo jueves precisaron que entre los fallecidos hubo 47 militares.

Los manifestantes también han respaldado a Delcy Rodríguez en su cargo como presidenta encargada, que asumió el 5 de enero luego de que fuera convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«La guerra no la gana el que maneje los mayores Ejércitos, sino las mejores estrategias. Y hoy Delcy Rodríguez ha dado una demostración de que es una hija de esta patria venezolana», dijo a EFE Ismael Acevedo, uno de los participantes de la movilización y quien viajó desde Carabobo (norte) para asistir a la marcha.

Acevedo también pidió a Maduro resistir «que el pueblo se levanta». EFE

