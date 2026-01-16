Chavistas marchan por el «rescate» de Maduro y dicen a Trump que no se saldrá con la suya

2 minutos

Caracas, 16 ene (EFE).- Miles de chavistas marcharon este viernes en Caracas para pedir el «rescate» del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, y advirtieron al mandatario estadounidense, Donald Trump, que seguirán defendiendo la llamada revolución bolivariana.

«Le decimos acá desde este espacio a Donald Trump: no te saldrás con las tuyas. Tenemos un pueblo noble, un pueblo con principios, con ideología revolucionaria», dijo a EFE la diputada suplente en el Parlamento venezolano, María Carrillo.

Carrillo, de 42 años, también aprovechó para enviar un mensaje a Maduro: «Aquí seguiremos defendiendo la revolución bolivariana. Cuente, señor presidente, que las calles de Caracas estarán siempre llenas de gente, el pueblo movilizado hasta que usted regrese a nuestro país».

En la marcha, convocada esta vez por el sector campesino, los chavistas volvieron a portar pancartas con mensajes de «liberen a nuestro Presidente» y «devuelvan a Nicolás y a Cilia».

Los manifestantes, vestidos la mayoría de verde -el color representativo de los campesinos-, llegarán hasta las cercanías de la vicepresidencia de Venezuela, en el centro de Caracas.

El chavismo ha marchado a diario para exigir la libertad de Maduro, tras su captura el pasado 3 de enero en un ataque que dejó al menos 100 muertos, entre ellos 47 militares venezolanos, según las autoridades.

Los manifestantes también han respaldado a Delcy Rodríguez en su cargo como presidenta encargada, que asumió el 5 de enero tras ser convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«La guerra no la gana el que maneje los mayores Ejércitos, sino las mejores estrategias. Y hoy Delcy Rodríguez ha dado una demostración de que es una hija de esta patria venezolana», dijo a EFE Ismael Acevedo, uno de los participantes en la movilización, que viajó a Caracas desde Carabobo, al norte, para asistir a la marcha. EFE

bam/lb/ajs

(foto) (video)