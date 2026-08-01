Chavistas rechazan diálogo entre oficialismo y oposición y denuncian «injerencia» de EEUU

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Caracas, 1 ago (EFE).- Un grupo de chavistas protestó este sábado en una zona de Caracas contra el diálogo impulsado por Estados Unidos que comienza hoy entre el oficialismo y un sector opositor y contra la que denunciaron como una «injerencia» de Washington en Venezuela.

En el lugar había decenas de personas, varias de ellas vestidas de rojo -el color usado por el chavismo- y con banderas venezolanas, convocadas por el Frente Popular Antiimperialista, que considera ese diálogo como «parte del proceso de transición maquiavélicamente ideado por el imperialismo para acabar» con el legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

El grupo advirtió que el proceso tiene como fin poner en el sistema de justicia y en el organismo electoral a «personalidades títeres al Gobierno estadounidense para, posteriormente, convocar a unas inconstitucionales elecciones».

Rubén Gutiérrez, de 67 años, rechazó «enérgicamente» la «injerencia del imperialismo yanqui» y dijo a EFE que el proceso para una transición «no es más que una imposición del Gobierno de los Estados Unidos» y la «entrega de la soberanía».

A su juicio, la Administración de Donald Trump «pretende desconocer» la Constitución y las instituciones de Venezuela e imponer «un Gobierno de transición que esté al servicio de sus intereses con los lacayos de la ultraderecha».

Gutiérrez hizo un llamamiento a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a que «haga respetar la soberanía».

Mientras hablaba, un hombre que se encontraba en la zona empezó a gritar varias veces «¡Que viva Venezuela libre!» y afirmó que lo que Gutiérrez decía era «mentira».

Además, junto con otro hombre, dijo: «¡Que viva Trump!».

En el grupo de manifestantes también se encontraba Aidé Romero, quien dijo a EFE que no están de acuerdo con un diálogo con los que señaló como «vendepatrias», en referencia a la oposición.

«Opinamos que (ese diálogo) es otro terremoto, un terremoto político», expresó.

Si bien dijo que confía en la mandataria encargada, considera que se le debe «decir a los gringos que ellos no tienen derecho a gobernar aquí».

El chavismo y un grupo opositor comienzan este sábado un diálogo para promover la democracia en Venezuela, sin que se conozcan detalles clave como hora y lugar, los miembros de las delegaciones o los puntos que serán abordados en el primer encuentro de este proceso, que apunta a unas eventuales elecciones.

De momento, se sabe que la negociación estará encabezada por el hermano de la mandataria encargada y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por la exdiputada opositora Dinorah Figuera, cabeza de otros exlegisladores que defienden la vigencia de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 y que estuvo controlada por la oposición.

Figuera aseveró esta semana que este proceso «debe desarrollarse de buena fe, con transparencia, objetivos claros y un compromiso genuino para alcanzar acuerdos concretos que conduzcan a la recuperación de la democracia mediante elecciones libres y justas».

El diálogo arranca con el telón de fondo de la emergencia por los recientes terremotos, que dejaron más de 5.500 muertos. EFE

csm/pcc

(Foto)(Vídeo)