Chavistas y comunas marchan en Caracas por la libertad de Maduro y en respaldo a Rodríguez

Caracas, 7 ene (EFE).- Miles de chavistas miembros de consejos comunales, comunas y militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marcharon en Caracas este miércoles para insistir en la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, detenido en EE.UU. tras ser capturado en un ataque de tropas estadounidenses a la capital venezolana, y ofrecer su respaldo a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

Los manifestantes participan en la marcha con pancartas que llevan el mensaje «Los queremos de vuelta», mientras portan banderas de Venezuela y exhiben fotografías del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) e imágenes de Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, también capturada el pasado sábado.

Además, varios de los simpatizantes del chavismo tenían los juguetes de los alter ego Súper Bigote y Súper Cilita, personajes inspirados en Maduro y Flores, respectivamente, que tienen su propia serie animada y de novelas gráficas.

La concentración se inició frente al Parque Alí Primera, en el oeste de la capital, y pasó cerca del palacio presidencial de Miraflores, hasta llegar al centro de la ciudad.

Ahí, y sobre un escenario, el ministro de Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, expresó su deseo de que se haya «aturdido al imperialismo norteamericano con la voz del pueblo de Venezuela, exigiendo la liberación» de Maduro.

El funcionario afirmó que Delcy Rodríguez «está cumpliendo la orden» de Maduro «de no dejar caer al Gobierno».

«Y si aquí no gobierna el chavismo, pues aquí no gobierna nadie», advirtió Prado.

Por su parte, el excanciller Jorge Arreaza pidió «confianza en el alto mando político de la revolución bolivariana», en la presidenta encargada, en el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, y en Prado.

«No se dejen llevar por intrigas, no se dejen llevar por rumores, confianza en la compañera Delcy Rodríguez», expresó Arreaza, quien dijo que confía en que «más temprano que tarde» Maduro regresará al Palacio de Miraflores «tomado de la mano de su esposa».

El oficialismo se ha movilizado en días previos para dar su respaldo a Rodríguez, quien juró el lunes ante el Parlamento como presidenta encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La madrugada del sábado 3 de enero los habitantes de Caracas y los estados vecinos de La Guaira, Aragua y Miranda fueron sorprendidos por un ataque militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro y Flores.

La operación dejó «decenas» de muertos, según informó el fiscal general, Tarek William Saab.

Maduro, quien fue trasladado de inmediato a Estados Unidos, está acusado por la Justicia de ese país de cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

Este lunes, Maduro y Flores se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia. EFE

