Chayanne, Corina Smith o Chino y Nacho se unen a concierto benéfico por sismos venezolanos

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Miami (EE.UU.), 23 jul (EFE).- El artista puertorriqueño Chayanne, junto a las figuras venezolanas Corina Smith y el dúo Chino y Nacho, se unen a la lista de artistas que actuarán el próximo 16 de agosto en un concierto benéfico en Miami (EE.UU.) a favor de los afectados por el devastador doble terremoto en Venezuela.

Los venezolanos Micro TDH, Noreh, Jerry Di, Jonathan Moly, Joaquina, Nella y Jorge Luis Chacín, así como el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y las estadounidenses con raíces hispanas Isadora y Manu Manzo también formarán parte del evento, según informó este jueves la coalición Unidos por Venezuela, organizadora del concierto.

Esta es la segunda tanda de artistas anunciados para el espectáculo, que comenzará en el Kaseya Center de Miami a las 18.00 hora local (22.00 GMT) y será retransmitido en directo.

Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid fueron algunos de los protagonistas de la primera ola de confirmados, además de Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos.

En paralelo al concierto, los espectadores podrán realizar donaciones mediante varias plataformas y códigos QR, informó la organización.

El concierto irá acompañado de la emisión de reportajes sobre las labores de rescate, el trabajo de organizaciones sobre el terreno o testimonios de afectados, para dar a conocer al público la magnitud de la catástrofe.

Venezuela sufrió el pasado 24 de junio un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó principalmente a las localidades de Caracas y La Guaira.

Al menos 5.398 personas murieron y 16.740 resultaron heridas, según el último balance oficial de las autoridades venezolanas, que no ofrecen cifras actualizadas de desparecidos desde el día siguiente a la catástrofe.

Los fondos recaudados durante el concierto «serán administrados por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales para responder a las necesidades que irán surgiendo durante las distintas fases de recuperación», según la coalición. EFE

hbc/mra