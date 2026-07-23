Chayanne y Gilberto Santa Rosa se unen al concierto benéfico por los sismo en Venezuela

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Miami (EE.UU.), 23 jul (EFE).- Los artistas puertorriqueños Chayanne y Gilberto Santa Rosa, junto a figuras venezolanas como Corina Smith y el dúo Chino y Nacho, se unieron a la lista de artistas que actuarán el próximo 16 de agosto en un concierto benéfico en Miami a favor de los afectados por el devastador doble terremoto en Venezuela.

Los venezolanos Micro TDH, Noreh, Jerry Di, Jonathan Moly, Joaquina, Nella y Jorge Luis Chacín, así como los estadounidenses con raíces hispanas, Isadora y Manu Manzo, también formarán parte del evento, según informó este jueves la coalición Unidos por Venezuela, organizadora del concierto.

Esta es la segunda tanda de artistas anunciados para el espectáculo, que se realizará en el Kaseya Center de Miami a partir de las 18:00 hora local (22:00 GMT) del próximo día 16 y contará con retransmisión simultánea.

Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid fueron algunos de los protagonistas de la primera ola de confirmados, además de Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos.

En paralelo al concierto, los espectadores podrán realizar donaciones mediante varias plataformas y códigos QR, informó la organización.

El concierto irá acompañado de la emisión de reportajes sobre las labores de rescate, el trabajo de organizaciones sobre el terreno y testimonios de los afectados, para dar a conocer al público la magnitud de la catástrofe.

Venezuela sufrió el pasado 24 de junio un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó principalmente a las localidades de Caracas y La Guaira, en el norte del país caribeño.

Al menos 5.398 personas han muerto y 16.740 resultaron heridas, según el más reciente balance oficial de las autoridades venezolanas.

Los fondos recaudados durante el concierto «serán administrados por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales para responder a las necesidades que irán surgiendo durante las distintas fases de recuperación», según Unidos por Venezuela. EFE

hbc/jrg