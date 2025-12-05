Chef Espinosa se lanza a la política en Colombia como cabeza de lista liberal a la Cámara

Bogotá, 5 dic (EFE).- La reconocida chef colombiana Leonor Espinosa anunció este viernes que será la cabeza de lista del Partido Liberal para la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones de marzo de 2026.

«Es un honor asumir este compromiso con la convicción de que, desde la gastronomía, podemos impulsar políticas públicas que generen empleo digno, fortalezcan la economía, protejan nuestros saberes y mejoren la calidad de vida de quienes producen, transforman y comparten alimentos», señaló Espinosa en su cuenta de X.

Para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conforman las circunscripciones territoriales.

Espinosa, que además de cocinera también es escritora, empresaria y dueña del restaurante Leo en Bogotá, fue en 2022 la mejor chef femenina del mundo, según el listado The World’s 50 Best Restaurants que elabora la revista británica Restaurant.

Igualmente, ese mismo año la chef cartagenera hizo parte de la lista de cincuenta mujeres poderosas de Forbes. En 2017 ganó el Basque Culinary World Prize, por su trabajo a favor de indígenas de su país y la biodiversidad.

Espinosa es muy activa en redes sociales, donde suele criticar al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien fustiga por los escándalos de corrupción, entre otros asuntos.

«No se puede negar que la corrupción ha sido una constante en Colombia, pero este gobierno del autoproclamado ‘cambio’ la llevó al extremo, convirtiéndola en un saqueo deliberado que devora al país sin el menor rastro de vergüenza», escribió en redes hace poco.

Para la chef, «las empresas de todo el país viven un momento económico crítico, marcado por la falta de gobernabilidad, la incertidumbre y políticas que no están generando la confianza mínima para sostenerse, mucho menos para avanzar».

Además de las elecciones legislativas que Colombia celebrará en marzo próximo, los ciudadanos estarán también llamados a las urnas para la primera vuelta presidencial el 31 de mayo de 2026 y la segunda, en caso de ser necesaria, sería el 21 de junio, según el calendario electoral. EFE

