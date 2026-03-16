Chefs de España, Argentina y Rep. Dominicana aportan experiencias en Foro Gastronómico

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Santo Domingo, 16 mar (EFE).- El XII Foro Gastronómico Dominicano cerro sus actividades con las conferencias de chef venezolano residente en España Daniel Soto, el chef Felipe Rodríguez, originario de Argentina, y la especialista dominicana Claudia Pimentel, quienes compartieron herramientas prácticas para fortalecer competencias esenciales en el desempeño profesional.

Los organizadores dieron a conocer este lunes que también participó el «reconocido» chef español Andrés Madrigal.

Las sesiones abordaron temas como liderazgo y resolución de conflictos en equipos de trabajo, comunicación asertiva y empatía, así como aprendizaje activo y capacidad de adaptación a nuevos entornos laborales, habilidades consideradas fundamentales para el crecimiento y la competitividad del sector gastronómico.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la última premiación del concurso, cuando la joven Daniela Hernández Arlette Concepción, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), obtuvo una beca de formación por un año completo en el prestigioso Instituto Argentino de Gastronomía (IAG).

Durante el evento, se concedieron 10 becas para cursos y diplomados en gastronomía, patrocinadas por la escuela de Alimentos y Bebidas A&B Máster, como parte de los esfuerzos por fortalecer la formación especializada en el sector.

Asimismo, se realizó el sorteo de un viaje a Chile para participar en el XXXV Congreso de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, premio que fue ganado por José Luis Félix Cuello, de la Universidad Dominico-Americano.

El foro, celebrado en Santo Domingo, fue organizado por la Fundación Sabores Dominicanos.EFE

rsl