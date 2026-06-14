The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Chemsdine Talbi avisa que Marruecos «seguirá mejorando» después de empatar 1-1 ante Brasil

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Newark, Nueva Jersey (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El atacante Chemsdine Talbi avisó este sábado que la selección de Marruecos no se conforma con haber sacado un un empate 1-1 a Brasil en su debut en el Mundial y «va a seguir mejorando».

«La tarde ha sido muy buena, pero esto todavía no ha terminado. Vamos a seguir mejorando y quedan muchos otros partidos para continuar progresando como grupo y a nivel individual», expresó el atacante del Sunderland al término del partido de la primera jornada del Grupo C.

El marroquí, nacido hace 21 años en Bélgica entró en la cancha en el minuto 65 en sustitución de Brahim Díaz, jugador del Real Madrid.

En la segunda jornada del grupo C, Marruecos se medirá con Escocia el 19 de junio en Boston y cerrará la fase de grupos con Haití en Atlanta el día 24. EFE

jta/hbr

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR