The Swiss voice in the world since 1935

Chequia recorta las pensiones a exdirigentes comunistas implicados en políticas represivas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Praga, 1 sep (EFE).- La República Checa reducirá a partir de noviembre de 2026 las pensiones de antiguos dirigentes del Partido Comunista y de altos funcionarios vinculados con órganos represivos del régimen dictatorial (1948-1989), en una medida que afectará a miles de personas.

Este recorte, aprobado en una ley que entró este lunes en vigor, se aplica a funcionarios del antiguo Partido Comunista de Checoslovaquia y del Partido Comunista de Eslovaquia, organizaciones que ostentaron el monopolio de la vida política entre 1948 y 1989.

También se aplicará a altos cargos del aparato comunista al mando de diversas instituciones y mecanismos (partido único, policía secreta, guardias fronterizos, milicias populares, organizaciones de masas) que controlaban y dirigían el país.

La reducción, que se aplicará desde noviembre de 2026, será de 12 euros mensuales menos por cada año de actividad en esas funciones represivas.

Es la segunda reducción de pensiones a antiguos jerarcas comunistas, después de la que entró en vigor el pasado mes de marzo, y que afectó a 177 altos representantes del régimen, cuyas pensiones se vieron reducidas en una media mensual de casi 60 euros.

Se prevé que esta nueva medida, en la que colabora el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios (USTR), afectará a miles de personas.

El USTR deberá facilitar hasta abril de 2026 la lista de los afectados, que será consensuada luego con los ministerios de Interior, Defensa y Justicia, hasta elaborar un listado definitivo.EFE

gm/ll/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR