Chevron ganó 12.299 millones de dólares en 2025, un 30,4 % menos internanual

Nueva York, 30 ene (EFE).- La petrolera estadounidense Chevron logró un beneficio neto de 12.299 millones de dólares en 2025, un 30,4 % menos que en el ejercicio anterior, debido al descenso de los precios del crudo, los menores beneficios de las filiales y los efectos desfavorables de las divisas extranjeras.

La compañía registró un beneficio de 2.770 millones de dólares en el último trimestre del año pasado, lo que supone una caída de más del 14 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según detalló este viernes en un comunicado.

Chevron arrancó el 2026 pendiente de la evolución del sector petrolero en Venezuela y aseguró que están «preparados» para ayudar a construir «un futuro mejor» en ese país a la vez que «refuerzan la seguridad energética y regional de Estados Unidos».

«Hemos formado parte del pasado de Venezuela durante más de un siglo. Seguimos comprometidos con su presente», aseguró en la nota el presidente y director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth.

Además, Chevron ingresó en el total de 2025 unos 189.031 millones de dólares, con un descenso del 6,8 % desde los 202,792 millones de 2024.

El presidente de la compañía señaló el año 2025 como uno de «logros significativos» y celebró que, aunque los precios del petróleo han caído, se ha conseguido «una rentabilidad mayor para los accionistas».

El aumento de la producción fue una de las cosas que destacó Wirth. Chevron incrementó un 12 % la producción a nivel mundial y un 16 % en Estados Unidos, hasta alcanzar niveles récord.

Aun así, este año, la petrolera podría estar preparada para seguir creciendo, especialmente en Venezuela.

Estos resultados son los primeros que se publican desde que la Administración de Donald Trump capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y anunció que iba a tomar el control de la industria petrolera de ese país.

Chevron es la única gran compañía estadounidense del sector que opera en Venezuela gracias a una licencia del Departamento del Tesoro de EE.UU. EFE

