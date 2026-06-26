Chiíes conmemoran ashura en ciudad santa de Kerbala entre estrictas medidas de seguridad

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Bagdad, 26 jun (EFE).- Los musulmanes chiíes conmemoraron este viernes la festividad de la ashura, el día más sagrado de esta rama del islam, desde la ciudad santa de Kerbala y otros puntos de Irak, entre estrictas medidas de seguridad y tras el acuerdo provisional para el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán, donde su población es predominantemente chií.

Esta mañana comenzó el ritual de ‘Tuwairij’, una conmemoración que reunió a cientos de miles de personas, donde los peregrinos corrieron llorando hacia el santuario del Imam Hussein, en Kerbala, y desde allí al santuario de Al Abbas bin Ali, tras la oración del mediodía del décimo día del mes islámico de Muharram, que marca la ashura.

Con temperaturas de 42 grados, los fieles culminaron este ritual en la ciudad santa entre un plan gubernamental con refuerzos de seguridad, así como «procedimientos especiales para gestionar el transporte y la multitud, incluyendo la organización de operaciones de embarque y desembarque tras la finalización de las ceremonias», afirmó la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

El director general de la Compañía General de Transporte de Pasajeros y Delegaciones, Karim Kadhim Hassan, dijo a INA que hay preparados cien autobuses en la ruta de Bagdad y 150 autobuses en la ruta de Kerbala, lo que representa un aumento del 25 % en comparación con años anteriores, debido a las expectativas de un incremento en el número de peregrinos.

El ministro de Salud iraquí, Abdulhusein al Mussawi, acudió a Kerbala para supervisar directamente desde el Hospital Quirúrgico Especializado Al Safeer las ceremonias de ‘Tuwairij’, con el «objetivo de garantizar la prestación sin problemas de servicios médicos y de ambulancia a los peregrinos», según la agencia.

En 2019, ocurrió la estampida más letal en esta ciudad santa en la que un total de 31 peregrinos fallecieron y cerca de cien resultaron heridos.

La ashura conmemora la muerte del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, en la batalla de Kerbala en el año 680 d. C.

Este acontecimiento constituye el día de luto más importante para los musulmanes chiíes, por lo que recuerdan su muerte con procesiones religiosas, sermones y rituales de duelo entre sollozos, en los que los fieles se autoflagelan o se hacen heridas en la cabeza, con espadas o cuchillos. EFE

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