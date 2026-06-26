Chiíes conmemoran Ashura en ciudad santa de Kerbala entre estrictas medidas de seguridad

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(Actualiza con más detalles sobre la conclusión de la Ashura)

Bagdad, 26 jun (EFE).- Los musulmanes chiíes conmemoraron este viernes la festividad de la Ashura, el día más sagrado de esta rama del islam, desde la ciudad santa de Kerbala y otros puntos de Irak, entre estrictas medidas de seguridad y tras el acuerdo provisional para el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán, donde su población es predominantemente chií.

Por la mañana comenzó el ritual de ‘Tuwairij’, una conmemoración que reunió a cientos de miles de personas y en la que los peregrinos corrieron llorando hacia el santuario del Imam Hussein, en Kerbala, y desde allí al santuario de Al Abbas bin Ali, tras la oración del mediodía del décimo día del mes islámico de Muharram, que marca la Ashura.

Con temperaturas de 42 grados, los fieles culminaron este ritual en la ciudad santa entre un plan gubernamental con refuerzos de seguridad, así como «procedimientos especiales para gestionar el transporte y la multitud, incluyendo la organización de operaciones de embarque y desembarque tras la finalización de las ceremonias», afirmó la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

Las calles y barrios de Kerbala lucieron banderas negras de luto en viviendas y edificios, mientras las procesiones recorrían la ciudad ofreciendo comida y bebida a los peregrinos llegados desde distintas regiones de Irak y del extranjero.

Asimismo, numerosos habitantes de Kerbala abrieron las puertas de sus casas para recibir a los visitantes y ofrecerles hospitalidad como muestra de respeto y aprecio.

Sin incidentes

Uno de los aspectos más destacados de este año fue el despliegue de seguridad y de servicios, descrito como «amplio y sin precedentes» por el propio Gobierno, en el que participaron todos los ministerios, organismos e instituciones del Estado iraquí para garantizar la fluidez de movimiento de los peregrinos y la prestación de servicios.

También se puso en marcha un plan especial para facilitar el regreso de los visitantes desde Kerbala hacia Bagdad y el resto de las provincias.

El director general de la Compañía General de Transporte de Pasajeros y Delegaciones, Karim Kadhim Hassan, dijo a INA que se activaron cien autobuses en la ruta de Bagdad y 150 autobuses en la ruta de Kerbala, lo que representa un aumento del 25 % en comparación con años anteriores, debido a las expectativas de un incremento en el número de peregrinos.

El ministro de Salud iraquí, Abdulhusein al Mussawi, acudió a Kerbala para supervisar directamente desde el Hospital Quirúrgico Especializado Al Safeer las ceremonias de ‘Tuwairij’, con el «objetivo de garantizar la prestación sin problemas de servicios médicos y de ambulancia a los peregrinos», según la agencia.

En este contexto, un coronel del Mando Conjunto de Operaciones iraquí explicó que más de 60.000 efectivos de seguridad participaron en el dispositivo para proteger las ceremonias del décimo día de Muharram.

El oficial, que pidió el anonimato, aseguró a EFE que no se registró ningún incidente que alterara la seguridad durante las celebraciones, pese a la participación de millones de personas de todas las edades y nacionalidades.

En 2019, ocurrió la estampida más letal en esta ciudad santa, en la que 31 peregrinos fallecieron y cerca de cien resultaron heridos.

La Ashura conmemora la muerte del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, en la batalla de Kerbala en el año 680.

Este acontecimiento constituye el día de luto más importante para los musulmanes chiíes, por lo que recuerdan su muerte con procesiones religiosas, sermones y rituales de duelo entre sollozos, en los que los fieles se autoflagelan o se hacen heridas en la cabeza, con espadas o cuchillos. EFE

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