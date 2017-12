Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Pagar impuestos con bitcoin 08 de septiembre de 2017 - 10:22 Poco se conoce, pero ya se está haciendo un nombre: Chiasso es una comuna suiza en el cantón Tesino, en la frontera con Italia, de unos 8 000 habitantes que busca su espacio en el mundo de la tecnología financiera y las criptomonedas. Acaba de anunciar que aceptará el pago de impuestos, vía Bitcoin. Pero se trata apenas de un experimento a partir del año próximo y estableció un límite para el pago anual de impuestos en Bitcoin (BTC) a un máximo de 250 francos ($265). La decisión se produce luego de consultar a las empresas de criptomonedas que recientemente han llegado al territorio tesinés. La región tesinesa parece así querer hacer competencia a Zug, que anunció en 2016 aceptar el pago en su administración de 200 francos, a través del sistema Bitcoin. Desde julio de 2016 ha recibido 40 pagos con el empleo la criptomoneda.