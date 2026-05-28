Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador buscan aumentar la cooperación contra el crimen

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(Actualiza con palabras de intervención del presidente José Antonio Kast)

Santiago de Chile, 28 may (EFE).- Cancilleres y ministros de Seguridad de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador se reúnen este jueves en Santiago para aumentar la coordinación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

«Estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades», dijo el presidente de Chile, José Antonio Kast, al inicio del encuentro.

El crimen organizado, añadió el ultraderechista, «está violando los derechos humanos de todos nuestros compatriotas y eso hay que enfrentarlo con decisión y con fuerza, porque la libertad es, junto con la vida, el derecho humano que más debemos cuidar».

El objetivo de la reunión es, según indicó la Cancillería chilena, acordar «medidas concretas, medibles y verificables, en materias como coordinación fronteriza, cooperación institucional, intercambio de información, trazabilidad de flujos financieros ilícitos y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta».

En la cita participan, por parte de Argentina, los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad, Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva, respectivamente; por parte de Ecuador, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Ribadeneira; y por parte de Perú, los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior , Carlos Pareja y José Zapata.

También asisten el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo; y los ministros de Relaciones Exteriores y Seguridad Pública de Chile, Francisco Pérez Mackenna y Martín Arrau, que actuarán como anfitriones.

A excepción de Perú -inmerso en un largo proceso electoral-, todos los países participantes están gobernados por mandatarios de derecha o extrema derecha que forman parte de la iniciativa ‘Escudo de las Américas’, lanzada en marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el crimen internacional y contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental.

«Hoy día nuestra región está en un momento muy privilegiado de encuentro entre naciones para poder combatir este flagelo», aseguró Kast, quien también destacó algunas de las políticas llevadas a cabo en la región como «la recuperación del control de las cárceles en Argentina».

«Contra la mafia organizada, la neutralidad no es posible», concluyó.

La cita fue inaugurada también por el fiscal general chileno, Ángel Valencia, pero su conferencia fue a puerta cerrada.

Se espera que la reunión acabe cerca del mediodía y que los cancilleres lean una declaración conjunta. EFE

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