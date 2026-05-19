Chile, el mayor productor mundial de cobre, eleva su estimación de precio para 2026 y 2027

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Santiago de Chile, 19 may (EFE).- Chile, el mayor productor mundial de cobre, elevó este martes su proyección del precio promedio del metal para este año hasta los 5,55 dólares la libra debido a la inestabilidad de la oferta global.

La estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) indicó asimismo en su informe ‘Tendencias del Mercado del Cobre’, correspondiente al primer trimestre de este año, que su estimación para 2027 es de 5,10 dólares la libra.

«Esta es una clara señal de que el mercado global continúa con una oferta inestable y episodios recurrentes de estrechez de suministro para la transición hacia energías renovables, la electromovilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías e inteligencia artificial», dijo en un comunicado el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Estas circunstancias «seguirán impulsando una mayor necesidad de cobre en el mundo”, señaló Mas.

A juicio del Gobierno de José Antonio Kast, el aumento en la proyección del precio del metal “es una buena noticia para Chile, porque un escenario de precios altos fortalece los ingresos fiscales y reafirma el rol estratégico como principal productor mundial».

El consumo mundial del cobre refinado, según Cochilco, crecerá un 1,5 % este año y 2,3 % en 2027, alcanzando 28,2 y 28,8 millones de toneladas, respectivamente.

China seguirá siendo el principal soporte del consumo global de cobre, «aunque con menor dinamismo por la debilidad inmobiliaria y una recuperación industrial más gradual», de acuerdo a la estatal.

Además, India mantendrá una expansión relevante, Estados Unidos aportará por infraestructura eléctrica, centros de datos y manufactura crítica, y Europa y Japón mostrarán una recuperación más moderada, según la Comisión Chilena del Cobre. EFE

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