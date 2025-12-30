Chile, Estados Unidos y Taiwán, principales destinos de la carne bovina paraguaya en 2025

2 minutos

Asunción, 30 dic (EFE).- Chile, Estados Unidos y Taiwán cerraron el 2025 como los principales destinos de la carne bovina de Paraguay, que totalizó 2.112 millones de dólares en exportaciones de este producto, informó este martes la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Chile se mantuvo como el principal comprador de la carne paraguaya, con envíos que ascendieron a 637,7 millones de dólares y un volumen de 103,6 millones de kilos, detalló Senacsa en un informe con datos actualizados hasta el 28 de diciembre.

Por su parte, Estados Unidos sumó 297,4 millones de dólares en compras al cierre este año, con lo que desplazó a Taiwán, que ahora pasó a ser el tercer destino de la carne local, con 288,3 millones de dólares en exportaciones.

El director de Senacsa, José Carlos Martin, aseguró a EFE que Rusia, Chile o Taiwán se disputaban ese segundo lugar, pero indicó que la guerra en Ucrania desplazó a Moscú al sexto puesto.

Sin embargo, Martin aseguró que, en los últimos tres meses, Estados Unidos «aumentó mucho» las compras de carne a Paraguay, que hizo su primer envío a ese país el 20 de diciembre de 2023.

De igual forma, el funcionario indicó que el país consiguió un récord de ingresos por exportaciones de carne, que atribuyó a una «mayor diversificación» de los compradores internacionales (52 destinos en total) y a un aumento de las ventas a Estados Unidos.

También, resaltó, la «cotización media de la proteína paraguaya se valorizó casi un 20 %», en unos mil dólares más por tonelada, lo que se tradujo en un aumento de ingreso de divisas.

Las exportaciones de carne bovina en 2025 aumentaron en un 18,9 % respecto a 2024, cuando este rubro representó ingresos por 1.776 millones de dólares, detalló Senacsa.

No obstante, los volúmenes exportados este año (352,9 millones de kilos) no variaron significativamente respecto a 2024 (353 millones de kilos).

El funcionario subrayó que después de casi 20 años Paraguay vive su «mejor momento» en exportaciones de carne, aunque advirtió que «el sector bovino está llegando a su techo de producción».

La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) reveló en un informe que el 90,15 % de la faena en frigoríficos nacionales se destina a «abastecer la demanda exterior» y el 9,85 % restante va al «mercado interno para el consumo local». EFE

nva/lb/jrh