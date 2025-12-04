Chile, invitado de honor de la decimoquinta edición del salón del cómic de París SoBD

París, 4 dic (EFE).- La decimoquinta edición del salón del cómic de París SoBD (Salon des ouvrages sur la Bande Dessinée), dedicado en especial a la narrativa gráfica de autor e independiente, comienza este viernes con Chile como invitado de honor.

El país latinoamericano, además de por representantes institucionales, estará presente en la capital francesa por una delegación de 13 artistas, académicos y profesionales del sector que darán testimonio del dinamismo del noveno arte chileno, que al igual que en muchos otros países del mundo está viviendo un empujón de popularidad en las dos últimas décadas.

«Por lo menos hace unos 70 años que se viene desarrollando con mucho profesionalismo, con gran talento, y en los últimos 20 o 25 años ha tenido realmente una explosión», indicó a EFE este jueves Diego del Pozo, agregado cultural de la Embajada de Chile en Francia.

Se trata de un sector que en el país andino comenzó a desarrollarse a comienzos del siglo XX, alimentado por influencias francobelgas, y que en 1949 vio nacer a una de sus grandes estrellas: Condorito, de Pepo, que se convirtió en un icono del humor gráfico latinoamericano.

En los 70, los efectos de la dictadura militar de Augusto Pinochet y su censura pusieron fin a ese florecimiento, pero a partir de 1987 resurgió en revistas alternativas, fanzines y otras iniciativas independientes, que en buena medida hacían oposición al régimen y que pavimentaron el camino hacia la explosión creativa que viviría el cómic en el siglo XXI.

Aunque el salón tendrá sus puertas abiertas del 5 al 7 de diciembre, la delegación chilena ofreció este jueves un aperitivo con una jornada de charlas y mesas redondas en la Casa de América Latina en París, en la que se trataron temas como la creación femenina, la trayectoria de ilustradores como Félix Vega o el papel de la revista infantil y juvenil Mampato.

El protagonismo chileno en el SoBD viene apoyado por la agencia gubernamental ProChile (que promueve los productos y servicios chilenos en el exterior) y en París buscará sobre todo «los contactos» para impulsar la compra de los derechos de las obras chilenas por parte de editoriales de Francia, según indicó a EFE Oscar Troncoso, director de este organismo en el país europeo.

Es particularmente importante al tratarse uno de las naciones del mundo con más afición por el noveno arte, ya que además de un importante tejido editorial cuenta con un nutrido público. De hecho, alrededor de una de cada cuatro obras literarias que se venden en Francia es un cómic o novela gráfica.

Ya en el salón, a partir de mañana, el público de París podrá disfrutar de encuentros con artistas chilenos como Antonia Bañados, Sol Díaz o el propio Félix Vega.

También habrá exposiciones, como la que estará dedicada a la creación contemporánea con una selección de un centenar de obras, para poner de relevancia la amplitud de la creación chilena, que atraviesa los géneros y multiplica los abordajes gráficos, según destacó la organización del SoBD. EFE

