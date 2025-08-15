Chile, México y Argentina, protagonistas dorados en la jornada del taekwondo
Luque (Paraguay), 15 ago (EFE).- Los representantes de Chile, Argentina y México ganaron este viernes las medallas de oro en la primera jornada del taekwondo de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.
El chileno Cristian Olivero le ganó por 2-0 en el combate final del Kyorugui 68 kilogramos masculino al estadounidense Maikol Rodríguez, que se quedó con la plata.
En esta misma categoría, pero en las damas, la mexicana Zaira Salgado se impuso por 2-0 a la estadounidense Montana Miller.
En el Kyorugui -58 kilogramos masculino, el argentino Ignacio Espínola se hizo con la medalla dorada al derrotar por 2-1 al brasileño Matheus Goncalves, mientras que la mexicana Andrea Zambrano supo imponerse a la uruguaya María Grippoli por 2-0 en el Kyorugui -49 kilos femenino. EFE
