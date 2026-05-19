Chile, mayor productor de cobre del mundo, eleva su estimación de precio para 2026 y 2027

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Santiago de Chile, 19 may (EFE).- Chile, el mayor productor de cobre del mundo, elevó este martes su proyección del precio promedio del metal para este año hasta los 5,55 dólares la libra debido a la inestabilidad de la oferta global.

La estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) indicó asimismo en su informe ‘Tendencias del Mercado del Cobre’, correspondiente al primer trimestre de este año, que su estimación para 2027 es de 5,10 dólares la libra.

«Esta es una clara señal de que el mercado global continúa con una oferta inestable y episodios recurrentes de estrechez de suministro para la transición hacia energías renovables, la electromovilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, que seguirán impulsando una mayor necesidad de cobre en el mundo”, dijo en un comunicado el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

El aumento en la proyección del precio del metal, agregó Mas, “es una buena noticia para Chile porque un escenario de precios altos fortalece los ingresos fiscales y reafirma el rol estratégico como principal productor mundial».

El consumo mundial del cobre refinado, según Cochilco, crecería 1,5 % este año y 2,3 % en 2027, alcanzando 28,2 y 28,8 millones de toneladas, respectivamente.

China seguiría siendo el principal soporte del consumo global de cobre, «aunque con menor dinamismo por la debilidad inmobiliaria y una recuperación industrial más gradual», de acuerdo a la estatal.

«India mantendría una expansión relevante, Estados Unidos aportaría por infraestructura eléctrica, centros de datos y manufactura crítica, mientras Europa y Japón mostrarían una recuperación más moderada», agregó.

Desde la perspectiva de la oferta, el informe señala que se prevé que la producción mundial de cobre mina llegue a 23,3 millones de toneladas en 2026, lo que representa un alza de 0,5 %; mientras que en 2027 la producción alcanzaría a 24,39 millones de toneladas, con una expansión de 4,7%.

Este mayor dinamismo estaría impulsado principalmente por un grupo reducido de países, entre ellos República Democrática del Congo, Zambia, Mongolia, Canadá y Estados Unidos, de acuerdo al informe.

El mercado mundial de cobre refinado, en tanto, continuaría mostrando un escenario de estrechez y Cochilco proyecta un leve superávit de 12.000 toneladas en 2026 y de 153.000 toneladas en 2027.

La estatal también indica en su informe que Chile conservará su posición como principal productor mundial de cobre, con una participación cercana al 22 % de la producción global y una producción de 5,3 millones de toneladas este año, una caída del 2 % con respecto al periodo anterior.

El precio del cobre a tres meses registró la semana su máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres (LME) alcanzando los 6,33 dólares por libra (14.097 dólares la tonelada métrica).

La tendencia alcista de las últimas semanas se debe, según Cochilco, a factores que están tensionando la capacidad de oferta global. EFE

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