Chile, Perú, Paraguay y Venezuela brillan en remo en los Bolivarianos

Lima, 1 dic (EFE).- Chile, Perú, Paraguay y Venezuela se hicieron con el oro de distintas categorías de remo este lunes en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025 en el inicio de este deporte que se disputará hasta el 4 de diciembre.

La competición de esta disciplina se desarrolló en la playa Cantolao de La Punta, en la provincia portuaria de El Callao, ubicada junto a Lima.

En la disciplina masculina M1x se hizo con el oro Chile gracias a la hazaña de Ignacio Abraham Schüssler, Perú ganó la plata con Vincenzo Giurfa Sanguineti y el bronce fue compartido entre el uruguayo Bruno Cetraro Berriolo y el venezolano Jakson Vicent Monasterio.

El oro fue para la peruana Valeria Ariane Palacios en la categoría femenina de LW1x, la plata fue para la paraguaya Adriana Raquel Sanabria Fretez y la uruguaya Romina Cetraro Berriolo y el bronce para la venezolana Kimberlin Dariana Meneses.

En la disciplina doble masculina LM2x fueron campeones los venezolanos César Julio Amaris y Josë Ramon Guipe, la plata fue para República Dominicana con Ignacio Vásquez Jorge y Wilson Jose Restituyo y el bronce lo ganaron los chilenos Juan Pablo Peña Luchsinger y Tomás Julián Muñoz Cichero.

Por último, en la modalidad doble femenina de W2 el oro fue para las paraguayas Agustina Magali Lopez y Fiorela Rodriguez De Mello, la plata para las peruanas Valeria y Alessia Palacios y el bronce para las chilenas Camila Constanza Cofré y Emilia Lorena Liewald.

Hasta este lunes, el medallero lo encabeza Colombia con 211 metales, de los cuales 85 son oros, le sigue Venezuela con 172 medallas, Perú con 156, Chile con 99, Guatemala 60 y Ecuador ocupa el sexto lugar con 85.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebrarán hasta el 7 de diciembre en Ayacucho y Lima. EFE

