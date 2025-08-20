The Swiss voice in the world since 1935

Chile acoge el 28 y 29 de agosto una reunión de la Unesco para paliar la falta de maestros

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 20 ago (EFE).- Chile acogerá los próximos 28 y 29 de agosto una reunión organizada por la Unesco para «tomar medidas frente a la escasez global de maestros» en la que los anfitriones serán el presidente chileno, Gabriel Boric, y la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay.

En un comunicado difundido este martes, la Unesco explicó que esta cita se produce «en un momento en que la profesión sufre una profunda crisis vocacional» en todo el mundo, ya que «sería necesario contratar a 44 millones de docentes de aquí al año 2030 para cubrir la educación primaria y secundaria universal».

Este esfuerzo supondría, según la Unesco, un coste anual de 120.000 millones de dólares en salarios de los profesores.

El encuentro, que se celebrará en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, servirá también para poner en valor la contribución de los actuales 100 millones de maestros contabilizados en todo el mundo.

Ante la falta de vocaciones, la Unesco destacó que «se requiere un compromiso político más firme para revalorizar la profesión docente y hacerla más atractiva para las nuevas generaciones».

La agencia de la ONU advirtió que la renuncia de maestros de primaria, medida en el porcentaje de los que abandonan la profesión, se ha duplicado, al pasar del 4,6 % en 2015 a más del 9 % en 2022.

Por ello, esta reunión se centrará en «soluciones concretas para contratar, retener y apoyar a docentes cualificados en todo el mundo» y se abordará también «el diálogo social, la igualdad de género y las implicaciones de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial» para la profesión.

Con ocasión de la cita, la Unesco publicará un informe sobre presupuestos y financiación de la profesión docente que incluirá recomendaciones prácticas para que los gobiernos garanticen una inversión sostenible en esta profesión. EFE

atc/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR