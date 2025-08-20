Chile acoge el 28 y 29 de agosto una reunión de la Unesco para paliar la falta de maestros

2 minutos

París, 20 ago (EFE).- Chile acogerá los próximos 28 y 29 de agosto una reunión organizada por la Unesco para «tomar medidas frente a la escasez global de maestros» en la que los anfitriones serán el presidente chileno, Gabriel Boric, y la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay.

En un comunicado difundido este martes, la Unesco explicó que esta cita se produce «en un momento en que la profesión sufre una profunda crisis vocacional» en todo el mundo, ya que «sería necesario contratar a 44 millones de docentes de aquí al año 2030 para cubrir la educación primaria y secundaria universal».

Este esfuerzo supondría, según la Unesco, un coste anual de 120.000 millones de dólares en salarios de los profesores.

El encuentro, que se celebrará en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, servirá también para poner en valor la contribución de los actuales 100 millones de maestros contabilizados en todo el mundo.

Ante la falta de vocaciones, la Unesco destacó que «se requiere un compromiso político más firme para revalorizar la profesión docente y hacerla más atractiva para las nuevas generaciones».

La agencia de la ONU advirtió que la renuncia de maestros de primaria, medida en el porcentaje de los que abandonan la profesión, se ha duplicado, al pasar del 4,6 % en 2015 a más del 9 % en 2022.

Por ello, esta reunión se centrará en «soluciones concretas para contratar, retener y apoyar a docentes cualificados en todo el mundo» y se abordará también «el diálogo social, la igualdad de género y las implicaciones de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial» para la profesión.

Con ocasión de la cita, la Unesco publicará un informe sobre presupuestos y financiación de la profesión docente que incluirá recomendaciones prácticas para que los gobiernos garanticen una inversión sostenible en esta profesión. EFE

atc/cg