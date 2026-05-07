Chile asegura que el matrimonio holandés fallecido no se contagió de hantavirus en el país

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Santiago de Chile, 7 may (EFE).- El Gobierno de Chile aseguró este jueves que las dos primeras personas que tuvieron síntomas de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, un matrimonio de holandeses que estuvo viajando por la Patagonia antes de embarcarse y días después falleció, no se contagiaron en tierras chilenas.

«Los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde al periodo de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país», indicó el Ministerio de Salud en una declaración pública.

La pareja, de 69 y 70 años, llegó a Argentina el 27 de noviembre y la recorrieron en automóvil de punta a punta, con cruces a países vecinos.

Según reveló el miércoles el Ministerio de Salud argentino en un comunicado, los dos turistas llegaron a Chile el 7 de enero y estuvieron en el país durante 24 días y luego cruzaron a la provincia argentina de Neuquén (suroeste).

Días después volvieron a Chile y lo abandonaron definitivamente en febrero, cuando se dirigieron a Uruguay y Argentina de nuevo, según el Gobierno argentino.

«De acuerdo a los protocolos internacionales vigentes, el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud ya solicitó información adicional a la Organización Mundial de la Salud, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, además de estar en contacto con el Centro de Enlace Argentino», agregó el ministerio.

La variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona, es la predominante en Chile y Argentina y la responsable del brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius, que partió el 1 de abril desde la ciudad argentina de Ushuaia, con 147 personas, entre ellas 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación, e hizo escala en la Antártida y las islas Georgia del Sur, Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión.

El virus, que puede causar complicaciones cardiorrespiratorias graves, es transmitido por el llamado ratón de cola larga, una especie que habita principalmente en los bosques templados de Chile y el sur de Argentina.

El contagio a los humanos se produce a través de la inhalación de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de roedores portadores.

El actual brote de hantavirus en el crucero deja al menos nueve contagios, cinco de ellos confirmados ya por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y tres fallecidos hasta ahora.

Chile, donde el hantavirus es endémico, ha confirmado al menos 39 casos de esta enfermedad en lo que va de año y 13 fallecidos, lo que representa una letalidad del 33 % y supone un aumento con respecto a 2025 y 2024, según el ministerio.

El último caso documentado de contagio entre personas en Chile data de 2019, de acuerdo a datos oficiales. EFE

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