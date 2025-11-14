Chile blinda desarrollo de zonas extremas con un nuevo plan a diez años

Santiago, 14 nov (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmo este viernes una actualización del plan nacional para el Desarrollo de Zonas Extremas, que incluye la construcción de varios centros medioambientales en zonas del Antártico y que se prolongará hasta 2035.

Entre los nuevos proyectos destacan la edificación de un Centro Antártico Internacional en Punta Arenas, de un centro de Gestión de Residuos Sólidos en la región de Tierra del Fuego, situado en la localidad austral de Porvenir, el Edificio Consistorial de Punta Arenas, la ciudad de la que el mandatario es originario.

Esta política se integra dentro del nuevo Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), diseñada para los próximos diez años, y su anuncio coincide con la celebración de la COP 30 en Belém (Brasil).

«Depende ahora de los magallánicos y magallánicas y en particular de sus autoridades generar los proyectos y que la ciudadanía se sienta parte de este motor de desarrollo», explicó Boric durante la firma del plan, que se produce a escasos meses de que en concluya su mandato de cuatro años al frente del país.

El primer plan de desarrollo de este tipo en Chile data de 2014, fecha en la que fue percibido como una medida transitoria y extraordinaria, recuerdan desde el ejecutivo, mientras que el actual tiene como objetivo declarado aplicar políticas activas para consolidar el desarrollo en estas zonas.

Busca, asimismo, impulsar la creación de grandes inversiones en zonas extremas climáticamente y proteger determinados sectores del territorio chileno de especial importancia.

En este nuevo proceso se incluyen otras zonas, como la Región septentrional de Tarapacá, en la frontera con Perú y Bolivia, y los territorios especiales de Rapa Nui (Isla de Pascua) o el archipiélago de Juan Fernández.

Los lugares donde se espera mayor inversión son la región meridional de Puerto Natales y la ya mencionada localidad Porvenir, ambas en la Patagonia chilena. La financiación será principalmente sectorial y se complementará con instrumentos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional o aportes del propio Plan Estratégico. EFE

