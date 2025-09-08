Chile busca evitar «la vergüenza» de ser última ante Uruguay, ya clasificada

4 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 8 sep (EFE).- Chile recibirá este martes a Uruguay en el cierre de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 en una situación muy difícil, tras confirmarse su tercera ausencia consecutiva de la Copa del Mundo, un partido marcado también por el regreso del entrenador Marcelo Bielsa al país austral después de 14 años.

El técnico argentino, ahora al mando de la Celeste, volverá a pisar el Estadio Nacional de Santiago, donde fue adorado por los chilenos en su paso por La Roja (2007-2011), a la que cimentó con una camada de jugadores que luego serían bicampeones de América en 2015 y 2016.

Bielsa se enfrentará a una selección chilena que está en la décima y última posición con 10 puntos y cuyo único objetivo ahora es no terminar en el fondo de la clasificación la fase eliminatoria, en la que estuvo dirigida por tres entrenadores.

Para ello, la Roja necesita vencer a una selección uruguaya que se clasificó para su quinto Mundial consecutivo y que Perú, que es novena, con dos puntos más, no sume en casa con Paraguay.

Los uruguayos ya vencieron por 3-1 a Chile en el inicio de estas eliminatorias en septiembre de 2023 en Montevideo, con el argentino Eduardo Berizzo en el banco chileno, que dejó luego de cinco partidos para que llegara Ricardo Gareca, que se fue antes de la última fecha.

Los futbolistas de la ‘Generación Dorada’ que Bielsa impulsó no estarán con la selección chilena dirigida interinamente por Nicolás Córdova, quien no los convocó para comenzar a consolidar una renovación pensando en el Mundial 2030.

Con Brasil en el Maracaná ya vivieron su primera derrota por 3-0, el pasado jueves, mientras que la Celeste ganó por el mismo marcador a Perú en el estadio Centenario.

“Sabemos que Chile está golpeada, pero tienen un buen recambio y eso lo hace difícil. Vamos a hacer nuestro juego, aunque ya tengamos el objetivo cumplido”, aseguró el guardameta Sergio Rochet.

Los charrúas, terceros con 27 puntos, podrían finalizar segundos con un triunfo más, si Brasil, con 28, no gana como visitante a Bolivia, que pelea con Venezuela por el séptimo lugar que da acceso a la repesca.

Córdova tiene la baja del mediocampista César Pérez por una lesión de ligamento cruzado, que se sumó a las de Darío Osorio y Benjamín Kuscevic ante los brasileños, y se espera que haga cambios en el equipo titular para darle minutos a otros jugadores.

Bielsa liberó a cuatro jugadores titulares del partido anterior, el defensa Mathías Olivera por sanción, el lateral Guillermo Varela por una pubalgia, y los volantes Giorgian De Arrascaeta y Facundo Pellistri por decisión técnica.

El entrenador rosarino, no obstante, cuenta con el regreso de tres figuras que cumplieron el castigo impuesto por Conmebol por los incidentes ante Colombia en la semifinal de la Copa América en Estados Unidos, en junio de 2024.

Son el central Ronald Araújo, el lateral Nahitan Nández y el goleador Darwin Núñez, quienes apuntan a ser titulares en el cierre de las clasificatorias.

•⁠ ⁠Alineaciones probables:

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Luciano Cabral; Maximiliano Gutiérrez, Ben Brereton y Alexander Aravena.Seleccionador: Nicolás Córdova.

Uruguay: Sergio Rochet, Nahitan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Darwin Núñez.Seleccionador: Marcelo Bielsa.

Árbitro: El brasileño Anderson Daronco.

Hora: 20.30 hora local (23.30 GMT).

Cancha: Estadio Nacional de Santiago de Chile. EFE

mjr/jm/ism

(foto)