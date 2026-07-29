Chile busca extender la plataforma continental del archipiélago Juan Fernández

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Santiago de Chile, 29 jul (EFE).- Chile presentó este miércoles una solicitud ante la ONU para extender la plataforma continental del archipiélago Juan Fernández, con la que espera ampliar el territorio nacional en 71.000 kilómetros cuadrados de suelo y subsuelo marino, informó la Cancillería del país suramericano.

La petición, explicó el Ministerio en un comunicado, «se basa en una serie de antecedentes científicos y técnicos que establecen el borde exterior del margen continental en un punto fijo a 329 millas marinas desde las líneas a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.»

El archipiélago Juan Fernández se ubica en el océano Pacífico, a 670 km de la costa de Valparaíso (zona central), y se compone de las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y Santa Clara, además de algunos islotes menores.

Si la petición de extender la plataforma continental es aprobada, Chile tendría soberanía para explotar los recursos submarinos de la zona.

«Este hito es el resultado de un esfuerzo investigativo importante que ratifica el compromiso del Estado de Chile con el establecimiento de los límites de nuestro territorio. Cada presentación sobre la plataforma continental extendida es un paso crucial para definir nuestra soberanía», destacó en el comunicado el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

La Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU, integrada por 21 expertos, resolvió aceptar el informe y no manifestó oposición, por lo que Chile queda a la espera de su análisis para recibir la resolución final.

La plataforma continental es la prolongación natural del territorio submarino de un Estado y, en los casos en los que esa extensión supera las 200 millas marinas desde la costa, los países pueden reclamarla con estudios que la respalden ante la comisión.

Esta es la tercera petición de este tipo que presenta el Estado chileno: en diciembre de 2020 lo hizo para el territorio marítimo que rodea la Isla de Pascua y en febrero de 2022 para la zona oeste de la península Antártica.

De cara al futuro, Chile adelanta investigaciones para realizar nuevas presentaciones respecto a otras porciones de su plataforma continental, indicó la Cancillería. EFE

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