Chile celebrará una segunda vuelta entre izquierdista Jara y ultraderechista Kast

4 minutos

(Actualiza con declaraciones de Jara y Kast y nuevo cómputo)

Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, con el 82,9 % de los sufragios escrutados.

De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, la exministra comunista de Gabriel Boric obtiene un 26,7 % de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logra un 24,1 %.

«Muchas gracias por sus votos y darnos su confianza. Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar. No dejemos que nos hagan creer que no lo somos (…) La democracia hay que cuidarla y valorarla. Nos costó mucho recuperarla para que hoy se ponga en riesgo», dijo Jara tras conocerse los resultados definitivos.

«Creo que el llamado que ha hecho Evelyn (Matthei) a todos los chilenos a unirnos en torno a una causa que es Chile, es muy relevante (…) pudimos haber tenido diferencias, pero no tiene comparación alguna con lo que vemos al frente. Lo que necesitamos evitar es la continuidad de un muy mal gobierno», señaló por su parte el republicano José Antonio Kast.

El resultado es bastante más ajustado de los que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que le daban a Jara una victoria por encima del 30 %.

La candidata Jara logró el primer lugar en los comicios tanto en la zona central como en el extremo sur del país, incluyendo Coquimbo, Valparaíso, Aysén y Magallanes, además de la región Metropolitana, que alberga la capital.

Kast, por su parte, lideró la votación en las regiones del sur del país, incluyendo O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La gran sorpresa de la noche es el populista de derechas Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, va en tercer lugar, con el 19,4 % y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país, obteniendo el primer lugar en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Los grandes perdedores de la jornada son el ultraderechista libertario Johannes Kaiser, a quien muchas encuestas colocaban incluso por encima de Kast, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, que van prácticamente empatados en cuarto lugar.

Matthei fue la primera en salir a reconocer los resultados y, luego de felicitar a Kast en persona, le entregó su apoyo para la segunda vuelta.

«Vamos al comando de Kast para saludarle como corresponde», dijo Matthei, que protagonizó fricciones con Kast durante la campaña por ataques personales.

Kaiser, el diputado libertario representa a una nueva extrema derecha «sin complejos» y pinochetista, también salió a felicitar a Kast y dijo que su nuevo partido «es una fuerza que llegó para quedarse en la política nacional».

«Reconocemos en esta instancia, con la hidalguía que corresponde, la victoria de José Antonio Kast, que acaba de pasar a la siguiente ronda. Nosotros cumplimos, como Partido Nacional Libertario somo un partido de palabra, y lo vamos a respaldar en segunda vuelta», indicó el libertario, que varios sondeos colocan empatado o incluso por encima de Kast.

Desde una declaración pública en el palacio La Moneda, el presidente Gabriel Boric felicitó a Jara y a Kast y les pidió «un debate con altura de cara a la segunda vuelta, pensando siempre en lo mejor para Chile».

«Chile tiene una democracia sana, una democracia robusta que no podemos dejar de cuidar todos los días», agregó Boric.

Los más de 15,6 millones de personas llamadas a votar también eligen a toda la Cámara de Diputados (155) y a 23 de los 25 senadores, unas elecciones cuyo conteo se iniciará tras el recuento de las presidenciales y en las que los sondeos pronostican un considerable avance del conservadurismo.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político. EFE

mmm-ssb/eav

(foto)(video)