Chile condena la «represión» y las «violaciones a los derechos humanos» del régimen iraní

2 minutos

Santiago de Chile, 12 ene (EFE).- El Gobierno chileno condenó este lunes «la violenta represión y violaciones a los derechos humanos» perpetradas por el régimen iraní en respuesta a las manifestaciones contra la falta de libertad política, las malas condiciones económicas y la limitación de derechos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado, criticó el actuar las autoridades de la república islámica: «Ha terminado con la vida de cientos de personas, además de detenciones masivas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y una represión sistemática que refleja una política estatal de violencia contra la disidencia pacífica».

La Cancillería también llamó de forma «urgente» a la comunidad internacional a «actuar con determinación en defensa de la vida y el respeto pleno a los derechos humanos» para que se eliminen leyes y prácticas «discriminatorias y de violencia».

A finales del mes pasado, estallaron en Teherán protestas por la inflación y el desplome de la moneda local, que posteriormente se extendieron a otras partes del país y que dejan ya al menos 538 muertos, según datos de la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos.

Otras estimaciones ascienden a hasta 3.000 fallecidos, tal y como reveló este mismo lunes la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición al Gobierno iraní que basa sus cálculos en fuentes locales, hospitales, o familiares de las víctimas.

«Conforme con su convicción del respeto del derecho internacional humanitario -cerró el comunicado- Chile aboga por un diálogo inclusivo y constructivo, e insiste en la urgente necesidad de detener cualquier forma de violencia y maltrato hacia los ciudadanos». EFE

