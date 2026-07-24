Chile cuantifica las pérdidas económicas del fuerte temporal que dejó 13 fallecidos

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Santiago de Chile, 23 jul (EFE).- El Gobierno chileno aún se encuentra evaluando las pérdidas económicas provocadas por el fuerte temporal que dejó al menos 13 fallecidos, mientras que las primeras estimaciones sitúan los daños en torno a los 400 millones de dólares.

De acuerdo al último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sistema frontal temporal ha dejado 3.664 personas damnificadas en 10 de las 16 regiones del país, entre la norteña Atacama y la sureña La Araucanía, y cerca de 58.000 que aún permanecen aisladas.

El paso del sistema frontal también provocó daños de distintas magnitudes en más de 25.000 viviendas, según el Senapred, además de destrozos en carreteras, infraestructuras públicas y agrícolas.

Según un estudio de la firma Colliers, especializada en gestión de inversiones, los daños suman alrededor de 400 millones de dólares.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró esta semana que los recursos para enfrentar los efectos de las intensas lluvias del sistema frontal están «disponibles» y que se encuentran definiendo los montos y su distribución.

«El Gobierno cuenta con los recursos para atender las necesidades como corresponde», afirmó.

El reporte de Colliers señaló que los mayores daños se registran en puentes, caminos y redes eléctricas que afectan la conectividad rural y resaltó que hay «superficies sembradas con trigo, avena y cebada se han visto afectadas entre Atacama y Biobío por inundación prolongada».

«El daño en especies frutales es más acotado por estar la mayoría de las especies en receso invernal, sin embargo, en cultivos de invierno como cítricos y paltos hemos catastrado algunos daños producto de las fuertes ráfagas de viento», subrayó la compañía, que agregó que «el lado positivo para el agro es la recuperación de niveles en embalses después de años de prolongada sequía».

La Cámara Nacional de Comercio (CNC), en tanto, indicó el pasado lunes que la pérdida total del comercio minorista alcanzaría entre los 20 y 25 millones de dólares y pidió al Gobierno un plan especial para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La reconstrucción de las zonas afectadas será una prueba de fuego para el Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast, cuya aprobación ciudadana se ha visto golpeada en las encuestas debido al estancamiento económico y tras cinco meses consecutivos de caídas en el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec)

Distintos expertos calculan un impacto negativo de entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales en el Imacec de julio, que se considera una estimación adelantada del PIB. EFE

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