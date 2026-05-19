Chile detiene y extrae de su casa en helicóptero a líder radical mapuche prófugo

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Santiago de Chile, 19 may (EFE).- Las autoridades chilenas detuvieron la madrugada de este martes al líder mapuche Jorge Huenchullán, investigado por tráfico de drogas y porte ilegal de armas, y quien fue sacado en helicóptero desde su residencia en La Araucanía (sur del país), en un operativo coordinado con el Ejército.

La llamada ‘Operación Tridente’ se realizó en Temuicuicui, una localidad a casi 600 kilómetros al sur de Santiago, donde viven distintas comunidades mapuche que reivindican su autonomía y que tienen disputas territoriales con empresas forestales aledañas.

«Quiero felicitar el trabajo realizado de forma muy limpia, sin personas lesionadas y con plena colaboración entre las instituciones participantes», dijo la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en un comunicado de prensa tras el operativo.

Las comunidades vigilan con celo extremo la entrada a Temuicuicui y en los últimos años las autoridades chilenas han tenido graves dificultades para ingresar.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2022, al inicio del Gobierno del expresidente progresista Gabriel Boric (2022, cuando su entonces ministra del Interior, Izkia Siches, intentó acercarse a la localidad en una comitiva y fue repelida a balazos.

«No puede haber parte del territorio en nuestro país donde el Estado no pueda estar presente», aseguró Steinert, que está siendo cuestionada por la oposición por la falta de resultados en materia de seguridad, la gran promesa de campaña del presidente chileno José Antonio Kast (extrema derecha).

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, indicó en otra nota de prensa al que no acudió la ministra que el operativo es fruto de una investigación iniciada hace años y que anteriormente hubo intentos fallidos por detener a Huenchullán.

“El combate a los delitos que ocurren en ámbitos rurales y que cometen organizaciones criminales requiere de un trabajo permanente. No es posible generar cambios como los que hemos observado en los últimos años solo a raíz de la decisión de una persona», apuntó Garrido.

La detención de Huenchullán, uno de los principales voceros de Temuicuicui, marca un hito en las investigaciones violencia rural y tráfico de drogas en La Araucanía, donde existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

En la zona, que se encuentra militarizada desde 2022, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios por parte de grupos radicales indígenas, que también denuncian la presencia de grupos de autodefensa de las forestales y sabotajes por parte de la policía, así como de narcotraficantes.

El conflicto ha costado la vida de varias personas, tanto a comuneros mapuche como a agentes del Estado.

Huenchullán, de 49 años, permanecía prófugo de la Justicia desde 2021, cuando fue acusado por la Fiscalía de abastecer marihuana a la región.

También fue detenida en el mismo procedimiento su pareja, Carolina Padilla, quien mantenía una causa pendiente por microtráfico.

Ambos fueron trasladados hasta la ciudad de Victoria para continuar con el procedimiento judicial correspondiente. EFE

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