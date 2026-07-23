Chile dice que cuenta con una «sólida institucionalidad laboral» y que negociará con EEUU

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Santiago de Chile, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Chile dijo este jueves que el país suramericano «cuenta con una sólida institucionalidad laboral» y que «negociará» con Estados Unidos para ser excluido de la lista de las 60 economías a las que la Administración de Donald Trump impuso nuevos aranceles por supuestamente no combatir el trabajo infantil.

«Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia», indicó la Cancillería chilena en un comunicado.

En ese contexto, agregó, «el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación». EFE

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