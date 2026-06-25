Chile envía primer grupo de rescatistas a Venezuela y anuncia más ayuda en próximos días

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Santiago de Chile, 25 jun (EFE).- Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, envió este jueves un primer grupo de rescatistas a Venezuela para ayudar en las labores de búsqueda de los miles de desaparecidos que han dejado los dos devastadores terremotos que sacudieron el miércoles el país caribeño.

Un total de 37 especialistas con experiencia en labores de rescate tras sismos ocurridos en Haití, Ecuador y Chile partieron rumbo a Caracas en un avión de la Fuerza Área de Chile (FACh), a los que se sumarán otros 10 más en los próximos días.

«Chile tiene mucha experiencia en este tipo de misión y eso es lo que queremos poner a disposición de venezuela», aseguró en una rueda de prensa el canciller, Francisco Pérez Mackenna.

«Nosotros somos un país sísmico, hemos tenido muchas emergencias y hemos recibido en múltiples ocasiones ayuda solidaria desde el extranjero. Hoy día, es el momento de retribuir esa ayuda», agregó por su parte el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron este miércoles a Venezuela dejan, de acuerdo con cifras oficiales, unos 188 fallecidos, 1.520 heridos y miles de damnificados, en una emergencia que, según la ONU, agrava una situación humanitaria ya crítica en el país.

«Nuestro objetivo principal es ir a buscar víctimas vivas bajo las estructuras colapsadas (…) Tenemos autonomía para 10 días, llevamos agua potable, alimentación, campamentos y herramientas para poder operar en terreno», dijo a medios Christian Vera, uno de los brigadistas chilenos.

A primera hora de la mañana de este jueves, el presidente chileno, el ultaderechista José Antonio Kast, conversó por teléfono con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle su solidaridad tras los devastadores terremotos y prometerle el envío de ayuda.

La llamada de Kast a Delcy Rodríguez se trata del primer contacto entre líderes de ambos países desde que Venezuela rompió relaciones con Chile tras las elecciones de 2024, después de que el Gobierno del expresidente progresista Gabriel Boric cuestionara la transparencia de los comicios y denunciara irregularidades en el proceso.

El canciller chileno indicó este jueves que las gestiones para restablecer las relaciones consulares entre Santiago y Caracas «están avanzando bien», pero que ahora es el momento de centrarse en tratar de rescatar al máximo número posible de personas atrapadas en los escombros.

Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela hay cerca de 25.000 chilenos. EFE

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