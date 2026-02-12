Chile enviará ayuda humanitaria a Cuba en pleno bloqueo petrolero de EE.UU

1 minuto

Santiago de Chile, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Chile informó este jueves que enviará ayuda a humanitaria a Cuba, en medio de la aguda crisis que está atravesando la isla tras el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que le suministren petróleo.

“Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Queremos hacerlo por la vía en que siempre ha trabajado la Cancillería: a través de un fondo especial”, dijo en rueda de prensa el canciller, Alberto van Klaveren, quien indicó que en las próximas horas se detallará el monto final de la ayuda EFE

