Chile expresa «su pesar» por víctimas fatales y heridos en accidente ferroviario de España

2 minutos

Santiago de Chile, 19 ene (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile expresó este lunes «su pesar» por las víctimas fatales y las personas heridas en el grave accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, España.

«Enviamos nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos, y manifestamos nuestra solidaridad con el Gobierno del Reino de España», señaló en una breve publicación en X la Cancillería chilena.

El siniestro, que tuvo lugar el domingo en Adamuz y dejó al menos 40 muertos y 41 heridos ingresados en hospitales, ocurrió cuando un tren de alta velocidad Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid con 300 personas a bordo descarriló e impactó contra otro tren también de alta velocidad Alvia que viajaba entre Madrid y Huelva, con otros casi 200 pasajeros.

Las causas del accidente aún se desconocen pero la comisión investigadora, que desde la noche del domingo trabaja en el lugar, apunta en que el tren Iryo descarriló, lo que provocó que los dos últimos vagones invadieran la vía contigua por la que unos segundos después circuló el Alvia.

El choque entre vagones de ambos trenes provocó la caída por un terraplén de cuatro metros de varios de los convoyes.

El tramo de vía en el que se ha producido el accidente forma parte del corredor Madrid-Sevilla, el más antiguo de la red de alta velocidad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), inaugurado en 1992, y renovado recientemente.

La nota del Gobierno chileno llega 24 horas después del siniestro y mientras Chile también atraviesa su propio duelo por la muerte de 19 personas en los incendios forestales que afectan a las regiones sureñas de Ñuble y BioBío, con varias zonas del sur del país en estado de catástrofe. EFE

mfm/eav