Chile extradita a Colombia a Florez Moreno, sospechoso de liderar ‘Los Shottas’

2 minutos

Santiago de Chile, 7 feb (EFE).- La policía chilena extraditó este sábado a Colombia a Jhon Camilo Florez Moreno, alias ‘El Ñoño’, quien era requerido por las autoridades de ese país por el delito de homicidio, además de ser sospechoso de encabezar la banda criminal internacional ‘Los Shottas’, señaló la Policía de Investigaciones (PDI).

Florez Moreno escapó en dirección a Chile, donde ingresó por un paso fronterizo no habilitado y tras, varias diligencias policiales, fue detenido en Curicó, unos 200 kilómetros al sur de Santiago, el 5 de septiembre del año pasado, según el comunicado.

‘Los Shottas’ es una organización criminal que se ubica principalmente en Buenaventura-Colombia y se dedica dedicada al tráfico de drogas y armas, sicariato y contrabando.

El viernes, Colombia también aprobó la extradición de Dayonis Orozco, acusado del asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez, en abril de 2024 en Santiago, y también del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, disidente de Nicolás Maduro y asilado político en Chile que fue secuestrado en febrero de 2024 por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos.

Hasta el momento han sido detenidos en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos varios miembros de una facción de la banda venezolana Tren de Aragua, pero falta por determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen.

«Chile tiene buenas razones para exigir esa extradición y que por lo tanto en el caso de Orozco tiene que ser enviado a Chile y no a un tercer país como Venezuela», señaló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en una entrevista a un medio local.

Cordero calificó el caso de Orozco como «emblemático» por «los delitos en los cuales ha estado involucrado» y aseguró que la policía chilena en Bogotá «está especialmente abocada a que esta gestión en el último trámite se desarrolle de un modo muy expedito». EFE

mfm/rod