Chile inscribe candidatura de Bachelet para dirigir ONU y anuncia apoyo de México y Brasil

Santiago de Chile, 2 feb (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en las elecciones de finales de año para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Boric, que dejará el poder el 11 de marzo, indicó que la que fuera la primera mujer en la historia en llegar a la Presidencia chilena ya cuenta con el apoyo de México y Brasil, «los dos países más poblados de América Latina», dijo desde el Palacio de la Moneda junto a Bachelet. EFE

